La tristeza de Kim Kardashian

La mediática Kim Kardashian se separó de su primer marido Kanye West y padre de sus cuatro hijos, aunque no mantiene tratos cordiales en algunos mo-mentos de su vínculo. En la actualidad los niños llamados North (10), Saint (7), Chicago (5) y Psalm (4) se encuentran a su cargo.

Hoy brinda unas declaraciones especiales al respecto sobre cómo manejan las situaciones y exclama: “Si es algo relacionado con el padre de mis hijos y estoy molesta, trato de no mostrar tanta emoción. Tengo que estar lista para explicar por qué estoy molesta y puede que no sea apropiado que ellos lo sepan. No hay nada peor que lo entenderás cuando seas mayor. No quiero ser esa persona”.

Por otro lado, también intenta salir adelante como madre que funda su hogar, pero protege sus secretos bajo siete llaves. Además revelo un recuerdo con mucho cariño: “Pero si estoy triste por otras cosas que ellos pueden entender, definitivamente mostraré emoción y lloraré. En la mañana de Navidad, lloré cuando mi mamá me regaló una casa de muñecas. Mis hijos no entendían por qué y les expliqué que tenía eso en la casa de mi papá cuando era niña”.

Además, milita su autenticidad para que pueda vivir más tranquila: “En las redes sociales siempre publicaré la foto atrevida o la más linda, pero definitivamente me aseguraré de incluir una en la que mis hijos no se lleven tan bien porque creo que es muy importante entender eso también. Veo a muchos de mis amigos y sus hijos son perfectos y no sé cómo hacerlo y no lo entiendo y siento envidia y es increíble, todo al mismo tiempo”.

En la actualidad, la mujer está soltera puesto a que se separó de su ultimo novio que era un humorista con el que salió unos meses. Es por ello que se abocó a los negocios y trabaja fuerte para salir adelante. Asimismo está cursando la carrera de abogacía al igual que lo hizo su padre que fue un reconocido jurista que saltó a la fama por haber defendido a OJ Simpson.