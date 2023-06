La decisión de Katy Perry

Reconocida como modelo, cantante y actriz, Katy Perry es una de las estrellas más elegidas en tiempos contemporáneos. Siempre está de buen humor y ganó fama y popularidad por su buena predisposición y las ganas de divertirse. En pareja hace seis años con el actor Orlando Bloom, hace unos meses se han convertido en padres de una niña (Bloom tiene un hijo de otro matrimonio).

De forma reciente, salió a la luz que las estrellas firmaron un pacto de mutuo acuerdo para evitar la ingesta de alcohol por un lapso de cinco meses y así empezar una dieta para mejorar su fisonomía. Esta noticia salió a la luz cuando fue vista en un evento junto a sus compañeros de American Idol. Allí fue invitada a tomar una copa y al negarse, advirtió: “Llevo sobria cinco semanas hoy. He estado haciendo un pacto con mi pareja y quiero dejarlo”. Asimismo la compositora exclamó cuando le insistieron: “Entre semana tomar un par de bebidas alcohólicas me saca del juego, de la presencia durante uno o dos días, así que me gusta tener un poco de autocontrol y luego cenar con amigos y esas cosas”.

Dado el escándalo que se armó por este dicho, la mujer debió retomar las riendas de su discurso para advertir: “Hicimos esto porque él está rodando ahora una película en Londres que le está absorbiendo toda su atención y yo quería tener la oportunidad de apoyarlo. Luego continuó: “Es muy difícil, ya sea una limpieza o una desconexión, a menos que lo hagas con tu pareja. Así que hacerlo juntos lo hace mucho más fácil”.