Cómo sigue el caso de L-Gante luego de su excarcelación

Finalmente, a pocos días de que L-Gante haya cambiado su abogado, el día martes le dieron la esperada excarcelación. Aunque de momento no se hará efectiva, tal como se informó. Ello puede demorar algunos días, dado que la fiscalía, como era de esperar, apeló la decisión del juez: que el trapero saliera en libertad luego de estar casi un mes detenido en la DDI de Quilmes.

En uno de los pasajes de su resolución el juez expresó: “Resuelvo hacer lugar a la excarcelación de Elián Ángel Valenzuela bajo caución real de $20.000.000”, además de que L-Gante deberá informar su domicilio y no ausentarse por más de 24 horas sin darle aviso. Entre tanto, se rumorea que una vez en libertad el cantante podría vivir, al menos durante un tiempo junto a su ex Tamara Báez y a la pequeña hija que tienen en común, Jamaica.

Uno de los que se expresó fue justamente Alejandro Cipolla, el ex abogado de L-Gante, quien lo defendiera hasta hace unos días. Dijo: “La excarcelación de Elián salió por los fundamentos que había solicitado yo así que no es algo que me vaya a sorprender, me sorprendió el monto de la caución, 20 millones, me pareció exagerado por parte del juez pero demasiado exagerado”. Y agregó: “Igual no va a adquirir la libertad de manera inmediata L-Gante, la resolución dice que la excarcelación se da por el trabajo que hice yo, igual no hay que desmerecer el trabajo del letrado que está ahora pero tampoco me quiero meter mucho”. Por uno u otro trabajo, lo cierto es que el creador de cumbia 420 está pronto a salir en libertad.