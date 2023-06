Master Stroke: “Es un show donde predominan las emociones”

Con esfuerzo y perseverancia, Master Stroke puso manos a la obra para fundar una banda que reversionara temas de Queen. La agrupación, en la actualidad, está conformada por “Ema” Caradoso (voz), Brian Morua (guitarra), Manuel Olveira (bajo), Agustín Albertini (batería) y “Beto” Ludueña (teclado).

En el presente se está preparando para el concierto que dará este sábado, a las 21, en el teatro Metro, ubicado en la calle 4 entre 51 y 53.

Durante una charla con este multimedio, los integrantes del proyecto artístico revelaron los detalles del show que se traen entre manos.

—¿Qué se traen entre manos para el show en La Plata? ¿Bajo qué características se gesta este concierto?

—Queen, al haber sido una banda tan prolífica, nos permite siempre ir trabajando distintas canciones e ir variándolas, y ofrecer distintas perlitas, desde lados B de mucho de sus álbumes hasta canciones que nunca llegaron a tocar en vivo con Freddie en vida. Por lo cual, además de los grandes clásicos que no pueden faltar, como Bohemian rhapsody, Under ­pressure, Love of my life, tenemos renovados varias canciones en el repertorio

—¿Cómo fueron reinventándose desde sus inicios hasta ahora? ¿Cuáles son las coordenadas que recuerdan desde esos principios hasta la vigencia de la banda en este presente tan bondadoso con un show por venir en la ciudad de las ­diagonales?

—Por un lado, como ya te contaba antes, siempre buscamos nuevas canciones que aún no hayamos tocado, en base a eso, tratamos también de darle un toque personal para brindarle un plus al espectador, de fusionar nuestra impronta sin perder la esencia de Queen.

Cada show que realizamos estamos pendientes de mejorar la puesta en escena, desde el vestuario, sonido, luces.

Otro punto el cual le damos foco, es generar contenido para las redes, donde realizamos desde flashmob, videos de nuestros backstages y vivos para interactuar con la gente.

—¿Qué características tiene el trabajo diario para reversionar a Queen? ¿Qué puntos de vista ponen en juego? ¿Cuáles son las herramientas a las que apelan para tales fines?

—Lo hacemos en tres etapas. La primera consiste en trabajar el sonido de cada canción lo más fiel posible. Lo segundo se trata de ir trabajando cada arreglo y detalle, desde los arreglos instrumentales, los corales y que versión realizar. Y la última y para mi más importante, es la parte interpretativa, ya que nosotros creemos que la esencia de Queen está, por un lado, en las grandes composiciones que tenían y el gran peso interpretativo que contiene cada canción.

—¿Qué momento actual vive la banda? ¿Pueden afirmar que transitan una actualidad muy positiva?

—¡Estamos contentos, ya que venimos de hacer un teatro Gran Rex colmado en CABA! ¡A la vez, seguimos recorriendo el país con nuestros shows y con muchas posibilidades de llevar este proyecto a otros países!

—¿Por qué recomendarían al público que concurra al show?

—Porque es un show donde predominan las emociones. Este espectáculo es para toda la familia donde van a cantar, bailar, y emocionarse.

Nuestra meta está en que cada tema que interpretamos, al público le genere las mismas sensaciones y emociones que le suceden al poner un disco o ver un video de Queen y más aún si hay alguien que tuvo la suerte de verlos en vivo.