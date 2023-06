Los mensajes de Nicole Neumann en medio del drama con su hija

El 2023 sigue pintando bien movidito para la modelo Nicole Neumann. Ocurre que no todo lo ocupa el pronto casamiento con Manu Urcera (aunque cada vez son mayores los rumores que indican que entre ellos las cosas no están del todo bien). Sus últimos días la tienen ocupada en el dramón que está viviendo por la pelea y el distanciamiento que trae desde hace varios meses con su hija Indiana. Por si fuera poco, se conoció que la cosa está juidiciliazada, o sea, pasó realmente a mayores.

Y en medio de todo, ella compartió sugestivos mensajes a través de sus redes. “Dedica una parte del día a intentar ver las experiencias negativas con otras personas como una oportunidad para cultivar la bondad y la preocupación y no como un ­impedimento para el propio bienestar”. Y también: “Lo que escuchás y consumís te programa positiva o negativamente, ¿qué dejás entrar?”.

A las claras, aunque no lo haya explicitado, no hay hacia quién estaban dirigidos esos mensajes. Por si faltara algún ingrediente, desde el otro lado, desde la vereda de Cubero parecen haber respondido de manera indirecta e ironía: porque él compartió una foto junto a sus tres hijas, su actual pareja Mica Viciconte y Luca, el hijo que tienen en común. Por lo pronto, no se avista en el horizonte que las aguas se calmen en el clan Neumann.