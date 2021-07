El mejor cine de autor para ver en casa

El servicio global de streaming con curaduría, MUBI, presentó su programación de agosto con los estrenos de Lina from Lima, de María Paz González; el documental The part of the world that belongs to me, de Marcos Pimentel y Menarca, de Lillah Halla.

Además, acerca lo mejor del cine mundial, con el estreno de Purple sea (Berlinale '20), película de ensayo de la artista siria Amel Alzakout, que relata su viaje a Europa con contrabandistas a través del mar Mediterráneo.

Para los fanáticos de thrillers policíacos, llega Killer Joe, dirigida por William Friedkin con una de las mejores actuaciones de Matthew McConaughey. De Guillaume Brac llegarán All hands on deck y Treasure island, las obras de las consagradas directoras Agnés Varda (Along the coast) y Marta Mészáros (Diary for my children).