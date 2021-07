Animación, comedia y diversidad, lo mejor para ver en casa

MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION

El cineasta Kevin Smith es el responsable del resurgimiento de la épica saga inspirada en los clásicos muñecos de acción de Mattel. En esta oportunidad, y dialogando con los tiempos que corren, una empoderada Teela será quien deba llevar adelante la difícil tarea de cuidar Eternia de las fuerzas malvadas que la acechan. NETFLIX

PREMIOS PLATINO

El galardón de la industria nominó a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana a los programas Alguien tiene que morir, Antidisturbios, El robo del siglo y Patria. Y como Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, España marca liderazgo con las nominaciones de Aitor Gabilondo por Patria, Álex de la Iglesia por 30 monedas, Álex Pina por La casa de papel y Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña por Antidisturbios.

TURNER Y HOOCH

¿Cuál es el peor legado que alguien puede recibir de manera inesperada? Un perro gigante que terminará por modificar las estrictas rutinas de un novato investigador de la Policía, que deberá, además, demostrarle al resto de sus compañeros que el lugar que tiene en la fuerza es más que merecido. Serie inspirada en el clásico del mismo nombre y que aquí se conoció como Socios y sabuesos, protagonizado por Tom Hanks en 1989. Josh Peck retoma el personaje en esta serie de Disney+.

Series

VANITY FAIR

Basada en la novela del mismo nombre, la miniserie sigue los pasos de la empobrecida Becky Sharp. Ella hace su mejor esfuerzo por sobrevivir las penurias de una sociedad que supera los retos de los años posteriores a la derrota inglesa a manos de Napoleón. Olivia Cooke y Johnny Flynn son los protagonistas. ACORN TV.

MARICÓN PERDIDO

Roberto Enríquez, conocido por toda España como Bob Pop, inspira una de las más interesantes propuestas de los últimos tiempos, repasando su vida, incluyendo la salida del clóset y la consagración, sin dejar de lado los dolorosos sucesos que le tocó atravesar y la enfermedad que padece. HBO MAX y TNT.

Lo que viene

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS

El próximo martes a las 22 seremos testigos del final de la serie, conducido por Andy Cohen, quien se sentará junto a la familia más famosa de los últimos tiempos (Kardashian-Jenner) para develar confesiones y misterios del detrás de escena que nunca salieron a la luz. E! ENTERTAINMENT