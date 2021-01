El ocaso de un amor

Durante el 2020, la pandemia imperante llegó a cambiar la vida de la humanidad alrededor de todo el globo terráqueo. Es por ello que la futura abogada Kim Kardashian y el cantante Kanye West debieron suspender sus abultadas agendas como estrellas mediáticas para abocarse a la crianza de sus pequeños 4 hijos North, Saint, Chicago y Psalm, y las tareas hogareñas.



Este contexto trajo asperezas porque ella cumplió con el acuerdo mientras que él se encerró a producir su próximo disco.



Tras no poder consensuar al respecto, decidieron separarse. De hecho, el intérprete se mudó a un departamento dentro del mismo complejo de la mansión habitada por Kim y los infantes.



Si bien, hasta el momento, no realizaron declaraciones públicas sobre el que será el divorcio del año, trascendió la información de que estos ex están estudiando exhaustivamente cómo dividirán sus bienes y el régimen inherente a los herederos en común.



Asimismo, Kim dio una señal de su lejanía sobre West ya que posó durante sus vacaciones en la nieve sin su anillo de bodas como también presentó su nueva línea deportiva realizando la misma acción y la sortija ya no está en su mano.



Fieles a sus perfiles ante las cámaras, ellos contrataron a una productora para que tome registro de la separación y los preparativos de lo que será el divorcio del año. La idea es negociar con diferentes señales para que ofrezcan un frondoso contrato por estos videos más entrevistas exclusivas por el trámite legal formando así una suerte de reality show que se verá a fines del 2021.



Entre los argumentos que estarán firmes en esta separación, trascendieron las ocupaciones de la diva y la campaña presidencial que pretendió ganar el rapero y modelo publicitario.