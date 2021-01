Pablo Molinari: “El humor te hace conocer gente maravillosa”

El stand up es un estilo dentro del gran género de la comedia, que se basa en la presentación de una rutina sobre la observación personal, crítica y humorística de alguna seguidilla de acontecimientos en la vida cotidiana del monologuista, y que siempre trabaja desde la primera persona. Por lo general, el público siente un fuerte grado de identificación con las situaciones que se recrean, pero la eficacia y la potencia del relato están basadas estrictamente en el texto narrado, con poco margen para la improvisación. Como en toda técnica, algunos elementos de la expresión física del comediante pueden hacer su aporte, muchas veces sostenido en el physique du role o bien en el carisma natural para hacer reír.



En los años 60, el género irrumpió en Estados Unidos con un fuerte sentido de crítica social a través del irreverente Lenny Bruce. Luego, en plena guerra de Vietnam, el stand up se fue poniendo cada vez más contestatario.



A nivel local, Pablo Molinari es sin duda uno de los referentes del género. En diálogo con diario Hoy, habló de lo difícil que fue transitar el 2020 lejos de su público y en un momento alto de su carrera: “Fue algo complicado pero a la vez desafiante, de esas cosas que te obligan a replantearte un poco y también a renovarte. A mí me sirvió para armar dos shows por streaming sobre la pandemia y para ponerle pilas a mi canal de YouTube y darme el tiempo de hacer cosas más largas, como un noticiero de humor que llamé Coronavirus lado B o unos videos que vengo subiendo sobre la vida hace 20/30 años llamados Perdón, centennials”.



El próximo 6 de febrero, el comediante Pablo Molinari se estará presentando en la ciudad de La Plata con Pequeñas cosas fundamentales, en el Teatro Bar: “Pequeñas cosas fundamentales nació después de que decidí retirar Yo, nerd que había sido mi unipersonal anterior. Tenía mucho material escrito de stand up que al principio parecía todo desconectado entre sí, pero que en todas repetía lo mismo: algo que parece un triunfo y termina siendo un fracaso, y que además eran todas cosas no muy relevantes pero que sí como que me marcaban o que las recordaba. Y el título del show busca jugar un poco con esa dualidad”, dice Pablo.



Quienes asistan se encontrarán con “un show de stand up en el que además juego con una pantalla en la que voy mostrando algunas cosas, paso por experiencias personales, recuerdo cómo escuchábamos música antes de internet, a las redes sociales”, detalla el artista.



Aún el panorama con respecto a las actividades que se podrán desarrollar con “normalidad” durante el 2021 no está claro, las actividades teatrales están funcionando pero no se sabe por cuánto tiempo más ni cómo. En este marco, Pablo contó qué expectativas tiene para los próximos meses, siendo cauteloso: “Este año si (crucemos todos los dedos posibles) el coronabicho nos da descanso y se empieza a ir como todos queremos, retomaremos la gira y las fechas pendientes de Pequeñas cosas fundamentales y, además, estoy armando muchas cosas nuevas para mi canal de YouTube. Entre eso y mi trabajo como locutor en Bendita casi que no tengo más tiempo”.



Si hay una característica común entre todos los que se dedican al arte es la vocación, son personas que aman profundamente lo que hacen y se sienten permanentemente motivados a compartir y crear cosas nuevas. En este contexto, también se encuentran con personas afines a su misma pasión y es de las cosas más gratificantes que les suceden, así lo contó Molinari: “Creo que la gente que fui conociendo. Alguien, no recuerdo quién porque tengo muy mala memoria para estas cosas, decía que uno es el mismo de hace 5 años, excepto por los libros que leyó y la gente que conoció. Y el humor, sea en redes o en el teatro, te hace conocer mucha gente maravillosa que hoy son amigos”.



El fenómeno del stand up llegó para quedarse, durante los meses de pandemia las vistas en YouTube a canales de humoristas estallaron, debido a que la gente busca descomprimir el contexto epidemiológico. Esto fue observado también por el Estado y es así que sumaron a la grilla de la plataforma pública y gratuita Contar, la transmisión de shows de comedia: viernes de humor, ingenio, performances y monólogos en Tecnópolis. Cada semana, Diego Wainstein presenta el Ciclo de stand up con destacados referentes de la escena local, que abordan temas que van desde la política y la infancia hasta los pequeños sucesos de la vida cotidiana. Este viernes corresponde a la cuarta jornada, que contará con la participación de Ricardo Bisginano, Vero Lorca y Fernando Sanjiao.