Mariano Cattaneo cuenta detalles de Una tumba para tres, su nueva película

Protagonizada por Diego Cremonesi, Daniel Pacheco, Demián Salomón y elenco, Una tumba para tres es la nueva película de Mariano Cattaneo. Diario Hoy dialogó en exclusiva con él para saber más detalles de esta producción que el jueves a las 22 se verá en Cinear, mientras ultima detalles de La chica más rara del mundo, su nueva propuesta.

—¿Cómo te sentís al poder finalmente mostrarla?

—Es el objetivo de todo realizador: que llegue la gente. Creo que la obra se completa cuando la ve un espectador, es una película que quiero mucho, porque es la primera que hice industrialmente, la escribí con Nicanor Loretti, un gran amigo, está cargada de un montón de emociones. No solo quiero mucho a la película sino que me divierte mucho, en ese sentido estoy revolucionado.

—La película tiene varias referencias a grandes realizadores como Quentin Tarantino, Guy Ritchie, y al cine de género local…

—Yo no voy a esconder nunca las referencias porque es el cine que me gusta, después Robert Rodriguez, para mí la sobrevuela, toda la película, Desperado, está, incluso antes de salir a rodar me volví a leer su libro Rebelde sin pasta, es inspirador y salís super enérgico a grabar. Para mí el cine es universal, lo tiene que entender todo el mundo. Una tumba para tres tiene muchos elementos de ellos, pero también cosas locales, urbanas, del oeste, como lugar, siento que alguno podría vivir en Once, el tipo de amistad que tienen es muy Argentina, eso de que ante el peligro te unías, el famoso Double Dragon, tiene todo lo que mencionaste, no lo voy a negar, pero tiene mucho mío, en el sentido barrial, y la mixtura es lo que va. Me gusta la estética de los personajes, son como muñequitos, caricaturas de personajes reales.