Daniela Pantano: “Realizar mis propios proyectos me hace sentir plena”

Daniela Pantano es una artista completa. Comenzó su formación a los 10 años con estudios de danza, canto y teatro. En actuación se formó con grandes maestros como Raúl Serrano, Norman Briski, Guillermo Angelelli, Alejandro Catalán y actualmente con Marcelo Savignone.

Además, como cantante empezó sus estudios a los 15 años con diferentes profesores, como bailarina estudió con Elizabeth de Chaperouge, Gustavo Wons, Gustavo Zajac, Valeria Archimo, Analía González, entre otros. En televisión participó en numerosas ficciones como Quitapenas, Violetta, Sr. y Sra.

Camas, La celebración, que actualmente se repuso en la TV Publica, La ley del amor y Casados con hijos, entre otros. Esto solo haciendo un breve recorrido por todo camino laboral de su vida. En teatro, por su parte, fue miembro de los elencos de las adaptaciones locales de Hair, Hairspray, Priscilla, la reina del desierto, junto a Juan Gil Navarro y Pepe Cibrián Campoy.

ambién, obras como Más de 100 mentiras, Departamento de soltero, junto a Laura Fernández y Nicolás Cabré, Ni con chicos ni con perros y en Teatro por la Identidad, entre otras. En 2013 fue nominada a los premios Hugo como revelación del año.

En diálogo exclusivo con diario Hoy, Pantano habló de cómo fue transitar, con su pasión por el escenario, la cuarentena: “Fue muy especial porque yo transité un embarazo así que ya venía mentalizada de que en marzo se me iba a empezar a notar la panza, y que no iba poder seguir trabajando y resulta que nadie pudo seguir trabajando. Yo aproveché mi embarazo y la pandemia para escribir, para volverme más creativa. Terminé de escribir mi primera obra como dramaturga. Es una obra que probablemente estrene en el cultural San Martín, si se puede este año y si no el año que viene. Habla sobre la relación con mi papá, sobre mi vida, es como un biodrama. Traté de que la pandemia sea creativa para mí, no me ahogué en un vaso de agua, traté de generar, de moverme y dentro de lo que podía seguir generando proyectos como este de haber terminado mi primera obra que fue un largo proceso”.

Actualmente está realizando Bajo las estrellas en el Teatro Picadero, de Buenos Aires, que ella misma describe como “canciones, covers, canciones conocidas de todos los tiempos y es para que la gente cante con nosotros, se divierta”. Con respecto al show, explicó: “La idea de hacer Bajo las estrellas surge porque quería empezar a hacer algo después de haber tenido a mi hija y la verdad es que yo vengo actuando bastante, vengo haciendo bastante teatro de texto, hace bastante tiempo y mi formación es cantante, bailarina, actriz y tenía ganas de hacer algo sólo de canto. Por supuesto que uno al mismo tiempo canta, baila y actúa, pero un show cantado hacía mucho que no hacía. El Picadero me ofreció hacer algunas fechas, se agotaron en dos días las dos primeras y empezamos agregar otras. El 5 de febrero viene a cantar conmigo Laura Oliva que es una amiga de muchos años, con la que también compartimos una obra Ni con perros ni con chicos”.

Para marzo está prevista una nueva fecha, dado que las entradas para el 5 de febrero se agotaron. Este ciclo permite a la talentosa artista retomar la idea de conciertos íntimos, con aforo reducido en la terraza del emblemático Teatro El Picadero. La cantante se animará a clásicos de la música contemporánea, en un evento íntimo que marca también el ritmo del retorno, protocolo mediante, de los artistas con el público. “Se vienen dos fechas en el hermoso Teatro Picadero, y yo no puedo estar más feliz… Me haría muy feliz verlos a todos ahí! Al menos a la distancia! Con barbijo y codazo de por medio”, escribió Pantano en sus redes. Las entradas para el evento se encuentran en venta por Plateanet.

Los proyectos para el 2021 en la vida de la artista son: continuar con Valeria radioactiva de Javier Daulte con María Onetto, Héctor Díaz, Jorge Gentile, e Inés Palombo, en el Espacio callejón, de Buenos Aires, donde también participa Laura Oliva. Va a seguir haciendo show musicales y además planea estrenar su obra que se llama Y luego la calma, que es un bio drama y estará en el Cultural San Martín. Además, el 28 de enero estrena en Cinear una película que filmó hace un tiempo, Una tumba para tres, de Mariano Cattaneo, con guion de Nicanor Loretti, protagonizada por el platense Diego Cremonesi, y un gran elenco del que también participan los experimentados Mónica Villa y Gerardo Romano. En la película se narra cómo tres sujetos se verán envueltos en una pesadilla a partir de un pedido muy especial y concreto que no pueden concretar. Pantano, junto con Soledad García, interpretan a dos mujeres que se verán envueltas, sin saberlo, en esta catarata de errores. “Hay muchas cosas para este año, yo soy muy de generar mis propios proyectos y también de recibir los que vienen de afuera”, comentó Daniela.

“Todas las cosas que fui haciendo durante mi carrera fueron muy gratificantes para mí, pero creo que es un artista cuando empieza hacer su propio material y sus propios proyectos le genera una satisfacción, una gratificación y hay una sensación de plenitud que no te lado otra cosa. Eso me pasó a mí, Solo quiero que me amen, que fue una obra que yo hice, fui parte de la escritura de la letra del guion y todo, la dirigió Juan Álvarez Prado. También estuve nominada para los premios ACE como actriz. Ese fue mi primer proyecto sola, sin que nadie me convoque y fue algo que moví yo”, dijo, Pantano, con respecto a lo más alto que la ha llevado internamente su pasión.

“Cuando el artista puede empezar a hacer sus propias cosas y a tener voz propia creo que no hay mayor satisfacción que eso” finalizó Daniela, haciendo con esto, además, una invitación a que quienes sienten esta afinidad por el teatro no paren de perfeccionarse y trabajar para cumplir sus sueños y expectativas.