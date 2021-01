Celebridades internacionales lloran a Larry King

"¡Muy triste de escuchar tu fallecimiento! RIP Larry King”, escribió la reina del pop Madonna en sus redes sociales, acompañada por una imagen de una vieja entrevista.

Por el look, puede ser de la época en la que la artista lanzó su disco Ray of light. Pero no fue la única conmovida por la partida del célebre entrevistador a sus 87 por complicaciones de salud y su reciente internación por Covid-19. El periodista, que supo recibir a las más grandes figuras del ámbito cultural en su programa, también fue recordado por Barbra Streisand en Instagram, con una imagen y el texto: “¡Era único en su clase! Puede descansar en paz”.

Celine Dion lo rememoró con unas cálidas palabras en sus redes: “Era un caballero y nos hacía sentir que estábamos hablando con un amigo de toda la vida”. Por su parte el cineasta Kevin Smith expresó su dolor por la partida escribiendo: “Mi papá siempre me decía, ¿Viste con quién habló Larry King anoche? Le habría sorprendido saber que, algún día, sería su hijo”.

Larry King tuvo en sus programas a cientos de miles de figuras de todos los ámbitos, llegando a entrevistar, en un especial, hasta a los Muppets. En 2010 abandonó la CNN, cadena en donde se multiplicó su reconocimiento y donde hacía Larry King Live desde 1985, para debutar en Ora TV, canal de video a demanda, que cofundó y en el que continuó con su pasión por las entrevistas íntimas con celebridades.