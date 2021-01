La bronca de Fede Bal con Flavio Mendoza

Sigue la polémica y las repercusiones por el comentario que realizó Flavio Mendoza sobre el contagio de coronavirus, que sufrió Carmen Barbieri y que derivó en una internación por neumonía. El coreógrafo tildó de hipocondríaca a la actriz, lo que generó el malestar de colegas y de su hijo. Ante esta situación, Fede Bal rompió el silencio.

"Mamá está cursando la enfermedad. Tiene covid positivo hace unos días. Tiene neumonía bilateral, tiene fiebre y está con miedo", destacó en diálogo con Intrusos. Y cruzó a Mendoza: "En este momento creo que no está bueno hacer ese humor. Mamá está con covid y la hipocondría se va a otro lado cuando tenés un resultado positivo de covid. No voy a entrar en un conflicto con Flavio, pero no me pareció ubicado cuando mamá realmente está internada y no se siente nada bien. Con estas cosas no se jode".