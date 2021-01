Flor Vigna, cansada de las críticas

Flor Vigna es una de las figuras que cada trabajo o logro personal lo comparte en sus redes sociales y sus seguidores la llenan de elogios y likes. Sin embargo, en una de sus publicaciones una persona criticó su aspecto físico y Flor no dudó en responder.



“Estudien algo, busquen un trabajo, eso le va a dar salud mental. Sobretodo a ella así se deja de operar el rostro”, señaló un hombre en Instagram. La bailarina, cansada de callar, respondió con respeto pero poniendo los puntos claros: “Estudio, trabajo y alcanzó todo lo que sueño con preparación, enfoque, familia y amigos que me motivan. Gracias por tu dedicación, pero yo estoy bien. Usá tu energía para vos, que seguro la vida se vuelve más bonita si te enfocas en lo que amás y no en lo que odias”. Claro que el hombre no volvió a responder y los fans de Vigna la ovacionaron.