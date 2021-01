"Maternar es lo más agotador del mundo"

Paula Chaves tuvo un descargo en su cuenta de Instagram, luego de una día caótico junto a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa. Tras irse de vacaciones a Cariló con ellos y su esposo, Pedro Alfonso, volvió a su casa y se mostró cansada de la rutina. En sus historias de Instagram y con ropa deportiva, la modelo y conductora se desahogó.

"Día caótico... Sigo igual, vestida de gym... Hice mil cosas y no hice nada... Intenté no saturarme e igual siento culpa... Ma/Paternar es lo más lindo del mundo, pero lo más agotador del planeta... Hoy no es siempre...", remarcó en el posteo. Cabe destacar que es habitual que Chaves haga este tipo de posteos, ya que les detalla a sus seguidores su forma de criar a sus hijos.