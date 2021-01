Los mejores monólogos de comedia de Netflix

El género de comedia también forma parte del catálogo de Netflix, que cuenta con un amplio abanico de ofertas para que el usuario pueda elegir a su gusto. A continuación, las más populares.



Dave Chapelle – Stick & stones. Dave Chapelle es una leyenda de la comedia. Tiene tres monólogos de comedia y un especial de homenaje en Netflix. Stick & stones, publicado en 2019, es sin duda uno de los que mayor impacto han generado entre los medios y la crítica.



Chapelle, aunque al final remata con una explicación y reflexiones, atraviesa con cinismo los lugares más oscuros de cualquier rutina, diseccionando significantes hasta dejarlos vacíos.



Louis C.K - 2017. El humorista, actor y director Louis C.K., además de manipular a la perfección las estructuras narrativas, es un tipo que genera incomodidad. No solo por las conocidas acusaciones que recibió en años recientes, sino por su capacidad para describir la miseria humana en la cotidianidad.



Wanda Sykes – Not normal: Wanda Sykes, actriz nominada al Emmy con 30 años de carrera como humorista a sus espaldas, ofrece una divertidísima crítica sobre la situación del mundo luego de que aquel tipo color naranja ocupara la Casa Blanca. El ánimo de la gente, la vida y las costumbres después de eso, en definitiva, no son normales.



Tom Segura - Disgraceful. Su teoría de la filosofía de vida que rige el mundo pareció diseñada para el pánico del confinamiento.

Streaming y stand up, una dupla inseparable y efectiva

Más allá de los shows en vivo, la mayoría de los comediantes hoy trabaja mucho con redes, especialmente Instagram.

Allí vuelcan contenidos de difusión, a la vez que suben sus shows a diferentes canales de streaming, aplicaciones como Spotify, iTunes y otras plataformas de podcast.

Desde allí marcan el pulso del día a día y abordan la actualidad desde sus diferentes puntos de vista, incluso con temas muy sensibles, pero siempre desde el humor.

Si bien el streaming se reforzó debido al cierre de los teatros, hoy en día esuna nueva forma de generar contenido y ganancia para los artistas, quienes cuentan con un público que está dispuesto a pagar dinero por verlos en vivo por las pantallas de sus celulares, tablets o computadoras.