El percance de Agustín Sierra

Agustin Sierra es uno de los participantes más populares del Cantando 2020. En las últimas horas sufrió un divertido percance, mientras estaba como invitado del programa Los ángeles de la mañana. Fue Lourdes Sánchez, panelista del ciclo, quien se dio cuenta del detalle.

"Cachete" fue con zapatillas distintas en cada pie y se dio cuenta ni bien llegó al estudio. "Me sacó la ficha. Lourdes se dio cuenta de que vine con zapatillas de diferente color". A lo que la esposa del Chato Prada, remarcó entre risas: "No se dio cuenta, se las puso dormido".

"Es moda, ja, ja. Me las puse dormido. Cuando subí las escaleras de acpa, sentí que me golpeaba el cordón. Cuando las vi dije ¡no! Ella me dijo que estaba bien, que no se notaba tanto. Aunque ya me subió una story ¡y me prendió fuego!", cerró Sierra.