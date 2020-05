El platense Juan Pablo Cestaro protagoniza El Cazador

En su primer protagónico cinematográfico en El Cazador, de Marco Berger, el actor platense Juan Pablo Cestaro encarna a Ezequiel, un joven que se ve envuelto en una red de prostitución y pornografía mientras investiga su identidad sexual. Berger está tras las cámaras de este intenso thriller, coprotagonizado por Lautaro Rodríguez, Juan Barberini y Patricio Rodriguez, que llega a Cinear a las 22 y el sábado a la misma hora y a CinearPlay.

“Me vine a pasar esto con mi familia en La Plata. Me tiene como a todos preocupado por la situación y con la incertidumbre que implica” dice a diario Hoy Cestaro, en cuarentena. “Cuando leí el guion me asusté mucho, porque no tenía ni idea cómo hacer semejante desafío, un personaje complejo, con muchas caras. Por suerte dialogando con el director me fui metiendo en ese mundo, fue un desafío y un ejercicio constante de estar ahí”, suma.

“Hubo varias escenas complicadas, algunas que pensé que iban a ser más difíciles y no, hubo una escena que tuve muchos nervios que no se nota tanto en pantalla que es cuando estamos por ir al campo, la última también, por la carga emocional que requería. Cada escena tenía su dificultad y por suerte el director me acompañó mucho, estuvo muy presente, él sabía qué quería. La confianza con Marco fue todo a favor, él sabía exactamente lo que quería y yo me subí a su tren”, agrega. “Es un buen ejercicio para empatizar y mirar a todos lados, nadie percibe qué le pasa a Ezequiel, y es bueno poder hablar las cosas, profundizar en las personas para ver si está sucediéndole algo similar, todo se puede hablar para encontrar el campo y tener respuestas”, concluye.

El otro estreno en Cinear a las 20 (repite el sábado a la misma hora) es La Chancha, de Franco Verdoi. Una película que aborda una temática similar, dolorosa, con una increíble actuación de Esteban Meloni en la piel de Pablo un hombre que se topa de manera imprevista con su pasado. Un film necesario, que habla por primera vez en el cine argentino del abuso a un hombre y que sirve para exorcizar una problemática que ataca a los más vulnerables. Coprotagonizan Gabriel Goity, Gladys Florimonte y Raquel Karro.