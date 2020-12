El polémico tweet de Amalia Granata del que todo Twitter se burló

"Militan y festejan la muerte de los mas vulnerables e indefensos, ni los genocidas mas crueles se animaron a tanto. Me da tristeza mi país, 1 de cada 3 niños NO come y por eso para ellos la solución es matarlos en el vientre materno disfrazado de 'derecho'". Eso dijo la modelo, panelista y diputada por la provincia de Santa Fe, que había llegado a su cargo por su postura "pro vida".

Tal es así que los usuarios de Twitter no tardaron en contestarle e inmediatamente fue tendencia en Argentina, con mensajes como: "Amalia empeza a estudiar que después que salga la ley vas a tener que arrancar a debatir otros temas reina"; "Se le acaba el curro"; "A llorar al campito amaliaaa. Va a ser ley", y tantos otros.

Lo cierto es que el proyecto de ley ya tuvo media sanción en Diputados, Cámara que integra la exintegrante de Gran Hermano, y ahora tendrá que ser tratada en el Senado, antes de fin de año, donde probablemente quede asentada la ley.