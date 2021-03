El potente mensaje de Madonna para todas las mujeres: "Nada ni nadie podrá detenernos"

Este 8 de marzo, Madonna no dejó pasar la oportunidad de volver a expresarse libremente, y publicó un profundo mensaje de video dedicado al género femenino, acompañado por la frase: "Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las luchadoras que están ahí afuera. ¡Nada ni nadie podrá detenernos!".

En el video, la cantante señala: "La gente dice que soy tan controversial, pero creo que lo más controversial que he hecho, es frenar por un rato, quedarme. Si sos una chica, tenés que jugar el juego. ¿De qué se trata? Tener permiso para sentirte bella, adorable, y sexy, pero no demuestres ser demasiado inteligente, no tengas una opinión propia”, dice al principio del video.

Y agrega: “Las mujeres han tenido que sufrir opresiones durante tanto tiempo, que les han hecho pensar que necesitan del apoyo de un hombre para concretar algo”.

“Debemos comenzar a apreciar el valor que tenemos, y que cada uno tiene. Exploren, mujeres fuertes, para amigarse, para alinearse, para `aprender de´, para sentirse `inspiradas por´, para `colaborar con´… La resistencia de ustedes me convirtió en la mujer que soy”, finaliza la cantante.