El retiro de Enrique Iglesias

Padre de familia y esposo devoto, Enrique Iglesias acaba de anunciar una decisión trascendental para el futuro. Sucede que el muchacho organizó una conferencia internacional junto a comunicadores de todo el globo terráqueo para promocionar su disco y posterior gira llamada Unforgettable tour que será por Canadá y Estados Unidos en este segundo semestre del año. Y lo más importante es que será junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra.

Mientras transcurría el hecho periodístico, el hombre tomó la palabra y anunció que dejará su carrera profesional: “Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el tiempo adecuado de parar”. Ante estos hechos, sus interlocutores quedaron sorprendidos y también escucharon que es una decisión construida a partir de muchos años de reflexión.

Además, relacionó su último disco titulado Final con este nuevo rumbo de su vida, es decir: “El título Final tiene muchos significados. Intento deciros que podría ser mi último álbum. No es algo que haya pensando los últimos meses, sino en los últimos años”.

Asimismo, confirmó que este trabajo tardó más de lo esperado y que tendrá dos volúmenes: “Me siento bien por cómo ha quedado el disco, he estado trabajando en él durante un tiempo, me lleva una eternidad hacer álbumes. Estoy muy emocionado. Tendrá volumen uno y volumen dos, pero es el último”.

De igual forma, el muchacho asumió que no quiere estar en los escenarios, pero no significa que no seguirá haciendo música que es su pasión.

“Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma, no necesariamente empaquetado como un álbum”.

Vale mencionar que Enrique está en pareja desde hace casi 20 años con Ana Kournikova, y son padres de tres hijos: Nicholas, Lucy y Mary.