Cristian Fabbiani es sin dudas uno de los personajes del fútbol argentino. Más allá de su carrera futbolística, tiene un alto perfil mediático y siempre forma parte de alguna noticia del mundo del espactáculo. En esta oportunidad, dio la nota por una declaración sobre su físico.

De invitado en el programa PH, Podemos Hablar destacó las criticas que le han hecho en varias oportunidades y lanzó una frase que generó la risa de todos los presentes. "El único gordo del fútbol argentino soy yo. Sancho parece más futbolista que yo ¡Olvidate! Si viene un técnico y nos presentan a los dos en cuero ¿Quién va? ¿Él o yo? Lo van a elegir a él", señaló, haciendo referencia al actor Cristian Sancho, quien también estaba como invitado.

Por otro lado, el actual atacante de Deportivo Merlo de la Primera C, remarcó que se acostumbró a vivir con las críticas: "A mi no me afecta. Cuando vos jugá estando gordo dicen que es por eso. Yo me siento bien siempre, pero después están los periodistas... Unos meses antes el que me criticaba por estar gordo decía que era uno de los mejores 9 del país y estaba de la misma manera", sentenció.