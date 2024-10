Eliana Guercio: “Estoy muy feliz con este presente”

Bake Off Famosos es uno de los grandes éxitos de la temporada televisiva. Allí Eliana Guercio está logrando una gran performance. Con ella hablamos para conocer detalles de su participación y si aceptó rápidamente ser parte del programa.

—¿Vienen con la propuesta y dijiste que sí de una?

—No. En mi casa no somos dulceros, no comemos nada dulce. De vez en cuando una captura un domingo al mediodía, pero no. No, no somos dulceros, entonces no sé cocinar nada dulce, alguna vez algún bizcochuelo de cajita, pero la verdad que la única torta que hice en mi vida fue a mi hija, la primera, cuando cumplió su primer año de vida. Porque estaba en Holanda y no tenía ni idea a quién pedirle que me haga una torta, y viví un estrés hasta que no la cortamos, que ni te cuento. Así que lo primero que dije fue: no puedo, están locos. No sé, me encantaría, pero no sé, y después dije: No le puedo decir que no a este programón, a este canal divino que lo amo, de ninguna manera, voy, me divierto y si me echan, me echan, contenta y agradecida. Es una montaña rusa de emociones, pasás de la risa al llanto en un momento, la adrenalina de no saber si llegás a terminar, es hermoso. Es vertiginoso, todo el tiempo al límite, y me permite comer todo lo que sobra de mi estación y la de mis compañeros, pero por el vértigo, bajo de peso.

—La rompiste en El debate, de Gran Hermano, y ahora esta propuesta, los realities te están llamando…

—Desde que yo me casé con Sergio (Chiquito Romero) y me fui, la vuelta fue otra cosa. O sea, ahora todo el lindo, todo es hermoso, hice la radio con Santiago Del Moro y lo disfruté un montón. Gran Hermano, una locura, gente hermosa, que los quiero un montón y ahora esto es como la frutilla del postre, es como coronar mi vuelta a trabajar de esta manera hermosa. Así que de verdad estoy muy feliz con este presente.

—¿Cómo te organizás con todo?

—La verdad es que tengo mucha ayuda, dos personas que me ayudan en mi casa, con mi bebote hermoso, entre ellas se arreglan. Sergio está cuando vuelve de los entrenamientos, y se alineó todo para que pueda hacerlo, y menos mal porque lo disfruté mucho.

—Decías que no eran dulceros en tu casa, pero seguro estás practicando y deben comer algo, ¿qué es lo que mejor te sale?

—He mejorado mucho los bizcochos. El merengue un día me sale bien y otro no, y aprendí a hacer crema pastelera, que me encanta, y Tofi de dulce de leche, que me encanta. Es hermoso poder hacerse algo y no tener que ir a comprar. Con mi hija más grande hacemos galletitas, quiere aprender, quiere estudiar, quiere ir a la escuela de repostería, todo.