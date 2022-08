Erick Elías: “Hay que normalizar la idea de levantar la mano y pedir ayuda”

Días Mejores es una de las apuestas originales de Paramount+ que ya se puede ver en la plataforma. La serie es un dramedy que explora el proceso de superación de cinco personajes que coinciden en una terapia grupal para sobrellevar la pérdida de un ser querido. Protagonizada por Blanca Portillo, Francesc Orella, Marta Hazas, Alba Planas y Erick Elías, el proyecto muestra, con optimismo, cómo a pesar de las heridas tarde o temprano es posible volver a reír, amar y, sobre todo, volver a vivir. Para saber más de la narración, diario Hoy dialogó en exclusiva con el talentoso intérprete mexicano Erick Elías, quien además dio detalles acerca de su reciente paso por la Argentina.

—¿Cómo te sentís con la repercusión que está teniendo la serie?

—Contento, es de los proyectos que de verdad tengo ganas de promocionar, postear todo el tiempo cosas en mis redes, porque me emociona ser parte de una historia así, con este elenco, gente con la que realmente me emociona mucho compartir escena. Con una historia que es como un dramedy, porque no es tan dolorosa, habla de los duelos con un tono que los españoles saben manejar muy bien.

—¿Es tu primera vez trabajando en España?

—Con un proyecto completo sí, estuve rodando una película unas semanas, pero este proyecto de 10 capítulos que se rodó en cinco meses, sí es la primera vez en Europa.

—¿Notás diferencias en la forma de trabajar?

—Sí, mucho, organizan el tiempo para estar en familia, en México estamos todo el tiempo trabajando, muy estresados. Aquí fueron en cinco meses para rodar 10 capítulos, eso habla de la calidad del proyecto y eso es además interesante y divertido para mí. Además de este proyecto, estuve en la Argentina en enero rodando una película, aprendí cómo se trabaja en tu país, y todo esto de viajar por tantos países por trabajo me da claridad sobre qué es lo que me gusta hacer.

—Cuando decidiste dedicarte a la actuación, ¿soñabas con viajar con la profesión?

—No sé si lo soñaba así, pero para mí es realmente emocionante salir de tu país y llegar a otros mercados, porque ahora con las redes sociales te das cuenta de que cuando comparten algo en una plataforma es un éxito en otros países, y te das cuenta de que no sólo esto sucedía en tu país. Siempre me ha gustado moverme, aunque obviamente no es fácil estar mucho tiempo separado de mis hijas y mi esposa.

—¿Cómo fue el rodaje en pandemia con protocolos, testeos, distanciamiento?

—Fue tenso, porque en otras profesiones podés estar aislado en tu cubículo con tu computadora y hacer tu trabajo, pero lo nuestro es algo de vínculos, de contacto físico entre nosotros. Estuvimos en una burbuja, cuidándonos con el grupo y sintiéndonos más libres de actuar juntos.

—¿Cuál fue el principal desafío que te llevó Pardo en la serie?

—Creo que entrar al mundo de la terapia, porque hay que normalizar la idea de levantar la mano y pedir ayuda en algunos casos, como en el caso del personaje, un rockero mexicano, que tuvo una relación con una española, tiene hijos con ella con los que nunca tuvo relación, y debe conectar con ellos porque muere su mamá. El reto de ir a terapia, de cómo uno se va abriendo y se va conociendo, aprendí mucho de él, porque además era el único padre del grupo.

—¿Has hecho terapia en tu vida personal?

—No, pero después de hacer la serie me gustaría entrar en este mundo, sé que en la Argentina es muy común, porque no es que uno hace terapia porque está loco, y creo que si me diera ganas entraría a una terapia personal, no grupal. La serie habla del lado positivo de decir “no puedo seguir adelante”.

—¿Qué película rodaste en la Argentina?

—La hicimos en un set virtual con Ana Claudia Talancón, es una historia de dos personajes, un reto grande y fue una gran experiencia estar en Buenos Aires durante tanto tiempo y con ese gran equipo.

—¿Qué te gustaría que se lleven de la serie y de Pardo?

—La pandemia hizo que tengamos muchos dolores alrededor, modificando el duelo o la forma de llevar una pérdida cercana. El mensaje es decirles que no están solos, que nos podemos ayudar entre todos. Es una historia muy bonita.