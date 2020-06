“Es un momento para preguntarnos si lo que estamos haciendo es lo que queremos de verdad”

eTlevisión, teatro, cine, emprendimientos: Flor Torrente no para, y menos en cuarentena. Presentará online el 14 de junio la obra Señorita Julia. Diario Hoy pudo hablar con la artista para conocer detalles del proyecto y cómo vive el aislamiento social preventivo y obligatorio.

—Sos una persona que siempre está activa, ¿cómo recibiste esta noticia del aislamiento social preventivo y obligatorio?

—Soy una persona muy activa pero también soy una persona muy calma, y me gusta mucho estar en mi casa, en mi espacio, con mis cosas. El aislamiento arrancó para mí hace tanto tiempo, 15 días antes que todos porque volvía de vacaciones. Las frené, me volví seis días antes y comencé la cuarentena antes que todos estuvieran en cuarentena.

Eso fue lo más raro, estar parada mientras todos seguían en movimiento. En un primer momento fue muy fuerte, lo sigue siendo. Ese momento en el que realmente todos estábamos en casa encerrados, en nuestro espacio, preguntándonos un montón de cosas y tratando de entender muchas otras cosas.

Es y fue un momento muy particular para todo el mundo, en el cual hay que reflexionar sobre lo que está sucediendo y preguntarnos si lo

que estamos haciendo es lo que queremos de verdad.

—¿Qué descubriste sobre vos y tu entorno en cuarentena? ¿Qué leíste? ¿Qué viste?

—Descubrí que puedo hacer más cosas aún. Siento que hago más cosas que fuera de mi casa ahora, como que los límites y márgenes se extendieron y estiraron. Si antes no había horarios, ahora menos, no existen ni los domingos ni los feriados, ni nada. Redescubrí que podía cocinar muy bien. Y mucha introspección y cosas profundas. Leí mucho, estoy leyendo varias cosas al mismo tiempo. Estoy leyendo How to be a CEO, porque tengo mi empresa de accesorios y siempre es importante incorporar información para crecer y evolucionar. También Resultados Extraordinarios, El principito otra vez, releyendo algunos capítulos de Mujeres que corren con los lobos.

Soy muy versátil con eso, me gusta leer sobre muchas cosas diferentes al mismo tiempo porque creo que me da información que voy asimilando y que voy dejando que mi cuerpo asimile naturalmente. Vi muy poco, sí Modern Love, Poco ortodoxa, siento que fue hace una eternidad, y High Fidelity.

—¿Cómo estás en contacto con tus familiares y amigos?

—Con todas las aplicaciones habidas y por haber que tengan videollamadas. Armo cenas con amigos, con familia, con hermano. Me paso reunión tras reunión por Zoom. Debo confesar que detesto los cumpleaños por Zoom. Los amo a mis amigos, pero aprovecho la oportunidad para decir que odio los festejos de cumpleaños por Zoom.

—¿Cómo te llega la propuesta de Señorita Julia?

—Me llega por mi querida amiga Morena López Blanco que sabe que amo los clásicos, el teatro y los desafíos, y el arriesgarme a hacer cosas nuevas y diferentes. Y justo estaba en un Zoom con una amiga directora, con quien estoy escribiendo una serie, y fue como que todo empezó a fluir naturalmente y todo tomó su curso y es todo maravilloso. Así fue el inicio de Señorita Julia.

Señorita Julia es una novedosa adaptación del clásico teatral de August Strindberg, que mezclará audios, performances, y efectos visuales. Con este proyecto, Flor Torrente se sumará a la experiencia de realizar teatro en vivo, vía streaming, mediante PlateaLive, la plataforma recientemente lanzada por PlateaNet.

Ensayos online, una apuesta diferente

—¿Cómo estás viviendo los ensayos y el armado vía virtual?

—Los ensayos son una locura hermosa. Es un delirio lo que estamos viviendo, pero me parece hermoso a la vez poder trabajar desde la comodidad de tu casa. Estar tirado en una cama vestido de la mitad para arriba y de la mitad para abajo de otra manera como quieras. Y poder trabajar seriamente de ese modo también. Al ensayar apagamos las cámaras y escuchamos nuestras voces.

—¿Qué te gustaría que pase con la obra y la experiencia?

—Que nos atrevamos a conectarnos con algo diferente, algo nuevo. Entregarnos de verdad, como cuando vamos al teatro. Dejar los celulares, apagar las luces, conectar con lo que está sucediendo. Es una experiencia sensorial, desde el mapping, música, texto, vestuario y maquillaje. Estoy acompañada por la voz de Federico Salles como Juan y por Stephanie Petresky como Cristina; una adaptación de dos jóvenes amigos, Malena Vain y Manuel Guirao; la dirección de Ro Crudo; las visuales de Sebas Cantillo; la música de Daniela Viegner. Esperamos que puedan todos disfrutar tanto como nosotros este proceso.

Su pasión por los textos clásicos

—¿Qué fue lo que más te atrajo de Señorita Julia?

—En general me gustan los clásicos. Soy una apasionada de las tragedias, de Shakespeare, de Dickens, de García Lorca, de Strindberg. Me vuelven loca. Soy apasionada de la lectura, del texto, de la poesía. Me trajo de nuevo esa mujer que leí de más joven y que releí ahora y pude ver otras cosas. Una mujer con una historia y una madre muy revolucionaria. Y ella por más que intenta rebelarse frente a su familia, y lo que le sucede en la vida, no encuentra la forma y la salida.

Ese personaje con tanta dualidad, represión, desparpajo, bipolaridad, y tantas emociones, encerrada en su enorme palacio. Es una obra que habla de la desigualdad: vaya tema en este momento que estamos viviendo; del poder del hombre, del destrato hacia la mujer, de todo lo que sucedía en esa época y sigue sucediendo hoy. Me trajo eso y poder deconstruir la información que tiene la obra para acercarla con una visión diferente. Sin romper la historia y su estructura, sino hablar de señorita Julia desde Señorita Julia, y desde ese lugar compartir una nueva perspectiva.

—Después del estreno, ¿cómo sigue el año de trabajo?

—Yo pregunto ¿cómo sigue el año? A vos, a todos. Me pregunto.