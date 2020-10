"Es una pobre mujer"

Sigue la polémica entre Patricia Sosa y Valeria Lynch, por un streaming en simultáneo. Luego de que se hablen sobre traiciones y una relación que hoy en día, no tiene retorno, la reciente participante de MasterChef Celebrity apuntó hacia la "rubia", a la cuál tildó de mentirosa.

Lynch había contado, días atrás en Radio Mitre Live, el eje del problema: “Nunca supo que íbamos a cambiar en nuestro show para no pisar el de ella. Íbamos a cambiar el show, íbamos a sacar temas e íbamos a hablar todo el show del de ella”. Tras estas declaraciones, Sosa decidió contestarle duramente en Intrusos.

"La escuché en varios reportajes y mentía tanto, decía todas mentiras que la verdad que me da risa. Que diga lo que quiera, pobre mujer”. Y agregó: “Dijo que tenía la solución mágica, que me había mandado un audio diciéndome cuál era la solución. ¿Por qué no lo muestra? ¡Mentira! Si ya tenía grabado el streaming. Es una locura lo que dice. El que le quiera creer, que le crea. Nunca voy a decir que me enojé de más. No. Corté con una relación, me saqué una mochila de encima. Soy feliz”.