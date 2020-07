Escuchá "Criss Cross", lo nuevo de los Rolling Stones

En las últimas horas, los Rolling Stones anunciaron la salida de un tema inédito en sus redes sociales. Ya se puede disfrutar de "Criss Cross", una canción que formará parte de la reedición del disco Goats Head Soup (1973), que saldrá el 4 de septiembre.

Este material contará con diez pistas adicionales que incluyen versiones alternativas, tomas que quedaron afuera y tres canciones nunca antes escuchadas. La primera que se dio a conocer fue "Criss Cross", que viene acompañada de su correspondiente video.

Según un comunicado de los Rolling Stones, hay un track llamado Scarlet" que verá por primera vez la luz y que tiene la guitarra de Jimmy Page y el bajo de Rick Grech de Blind Faith. Hay una tercera canción llamada "All The Rage".

Esta reedición llega después del éxito "Living In A Ghost Town" y la actuación del grupo en el especial de abril, "Global Citizen One World: Together at Home".

Una joya en el gran catálogo de los Rolling Stones. El álbum estará disponible en múltiples formatos, incluyendo una caja de cuatro CDs y ediciones de cajas de vinilo, con un material de estudio inédito y contenido en vivo.

También incluirá Brussels Affair, el álbum en vivo de 15 pistas grabado en Bélgica en la gira de 1973 que siguió al lanzamiento del álbum a fines de agosto. Este disco muy buscado, mezclado por Bob Clearmountain, solo estuvo disponible en la serie de grabaciones en vivo "official bootleg" de los Stones de 2012.

En esta caja de CD está el disco original, con sus diez pistas, en 5.1 Surround Sound y mezclas de alta resolución, junto con los videos de "Dancing With Mr. D", "Silver Train" y "Angie". Un libro de 120 páginas presentará una variada colección de fotos, más textos de los escritores Ian McCann, Nick Kent y Daryl Easlea y cuatro posters de la gira de 1973.

"Goats Head Soup se lanzó con mucha fanfarria. A pesar de lo que puede leer hoy, los jóvenes no estaban completamente absortos en el glam rock, el metal, el rock progresivo, y el soul de Philly en 1973, y compraron el álbum por miles, enviándolo al número 1 en los Estados Unidos y el Reino Unido, su quinto primer puesto británico consecutivo", destacó Ian McCann .

Goats Head Soup, úndecimo disco dentro de la carrera de los Rolling Stones, se grabó en Jamaica, Los Ángeles y Londres. Fue la última colaboración con el productor Jimmy Miller. El primer corte fue "Angie", compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, durante su estadía en Suiza.

"Decidimos hacer algo diferente y funcionó", le dijo Richards a la revista Rolling Stone sobre "Angie". "Quizás mucha gente que nunca compraría un LP de Stones lo compró", agregó.