Esmeralda Mitre, recargada, disparó contra todos

Durante la noche del sábado, la mediática actriz y cantante Esmeralda Mitre fue entrevistada por Luis Ventura en su programa nocturno. Fiel a su costumbre, aprovechó la oportunidad para hablar de todos y todas; y reveló su pensamiento sobre cómo fue eliminada del Cantando, entre otras cosas.

“Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionás y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado”, contó enfurecida, despachándose contra

Marcelo Tinelli. “Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación, pero me traicionó”, sumó.

Luego habló de la relación del expresidente Mauricio Macri con el canal que tiene el diario de su familia, que recientemente fue lanzado con una fuerte impronta antigobierno. “Yo no puedo afirmar eso”, dijo ante la pregunta de Ventura por si Macri era el nuevo dueño de la señal. Pero luego asintió con la cabeza, confirmando la vinculación del político con el canal, y agregó ante la repregunta: “No quiero responder”. Y sobre la lucha que mantiene para obtener su lugar en el directorio dijo: “Yo no quiero escribir notas, no quiero ser directora de nada, no quiero nada. Quiero armar un diario nuevo que funcione, quiero renovarlo en lo ideológico, estructural y empresarial. Es un diario chico y comunicacionalmente se pueden hacer muchísimas cosas”.