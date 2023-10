Esteban Bigliardi y Daniel Elías protagonizan Los delincuentes

Los delincuentes, de Rodrigo Moreno, es una épica fábula que cuenta la historia de dos hombres que buscan su libertad. Es protagonizada por Esteban Bigliardi y Daniel Elías, hablamos en exclusiva con ellos.

—La película la filmaron hace tiempo, ¿cómo fue un poco volver a verse ahora después de toda la locura que está pasando? La selección para el Oscar, los festivales…

—Esteban Bigliardi: Yo ya hoy me desperté con alegría enorme porque el estreno es el jueves. La película todos estos meses ha recorrido Francia, España, anduvo por Oceanía, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y uno va recibiendo cosas, viene cosechando premios y todo esto. Y ahora es el gran momento, de alguna manera, el momento más esperado, que la película se muestre para los nuestros, que se muestre acá, que la vea el público de Buenos Aires. Porque tiene códigos de acá, que habla también de la cinefilia que hay en esta ciudad, y homenajea a la nouvelle vague, al cine americano, un montón de referentes. Para todos los que miramos cine en Buenos Aires se va a estrenar en la Sala Lugones, y en ese sentido me emociona muchísimo que tiene que ver con mis años, de ser un freak, de ir acá frente a Librarte y sacar de todas las películas y ver todo. Es más, en un momento salí el cliente que más alquiló películas. En un momento Liberarte hizo una revista, pues se cumplieron, no sé cuántos años y me nombran al final como la persona que veía todo y ni siquiera todavía actuaba, o sea, era como que todavía no actuaba. Después empecé a actuar y entonces también esta película de alguna manera contó ese recorrido.

—Daniel Elias: También alegría y disfrutando. Yo venía del norte, ya había estado en películas que dentro de todo recorrían un circuito, no había llegado este nivel. Así que feliz por lo que significa la película para el público, para el cine argentino, y esto del Óscar, más allá del mundo, del cine de autor, o la cinefilia también, como que se abrió a un público masivo. Me empezaron a escribir familiares, compañeros del secundario, gente que me conocía en Salta, es muy lindo eso y muy gratificante. Como que es la primera vez que siento que tengo como una función en la sociedad, como ese lugar del actor un poco que es el traductor o el que puede compartir con el público no sé, una posición filosófica sobre el humano, la moralidad o lo que sea, y estar en ese encuentro con el público y en esa reflexión. La verdad que era inesperado, así que feliz con lo que está pasando. Yo le agradezco esa generosidad a Rodrigo, que me permitió llegar a esta película, o sea, había estado en películas, pero llegar y poder compartir con la escena acá de Buenos Aires, para mí fue buenísimo. No es porque nada compartían las películas, pero no había tenido trabajo por esa posibilidad de trabajar realmente con un elenco y equipo de Buenos Aires y me pareció una de las experiencias más federales de mi carrera en cine. Eso me gustó y también me gustó el resultado, que muestra como un abanico de personas, no de actores.

—EB: También habla de algo que para mí es importantísimo, que se puede hacer un cine federal, en el sentido de que pueda haber personajes que hablen con otra tonada de Argentina. Estamos en una ciudad cosmopolita y hoy en día hay gente de otras partes, de otros países, con otros acentos, el plus es un salteño en la película. Para los que hablamos español es muy festejable también, que no sea un elenco estelar y que se pueda hacer una película que tenga una proyección de Óscar.

—DE: Yo venía de la escuela de teatro y cuando empecé a filmar abrió la ENERC en Tucumán, que habrá sido en el 2006 o 2010, por ahí yo creo, y sin ir más lejos, digamos, también la primera película que hicimos, Los dueños en 2012, en Tucumán, fue una ópera prima.

—EB: La verdad que ver esto y la conexión que tiene el INCAA, a nivel federal, en distintos lados, que termina produciendo cosas que son buenísimas.