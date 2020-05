Esteban Meloni brilla en La Chancha, de Franco Verdoia

Esteban Meloni protagoniza junto a Gabriel Goity, Gladys Florimonte y Raquel Karro el filme La Chancha. Se trata de la historia de un hombre que se encuentra con su doloroso pasado. Podrá verse hoy a las 20 en Cinear TV y hasta el miércoles gratis en CinearPlay. Diario Hoy dialogó con el actor para conocer detalles.

—¿Imaginaste este estreno así en cuarentena?

—Uno desea siempre para un estreno un cine lleno de gente, abrazarte con los que trabajaste, pero esto fue una sorpresa, como pasa con todo lo de la pandemia. Es algo lógico y yo, por ejemplo, estoy viendo más que nunca cine y contenido argentino. Creo que esto es una oportunidad que la hará más accesible, hay mucha gente que no va al cine y así la verá.

—¿Qué sentiste al leer el guion?

—Me pasó de todo, me quedé sin aire, se me pusieron los pelos de punta, me generaba asfixia, una cosa física muy potente, me pareció brillante. Uno vive a través de mi personaje toda la historia, nunca dudé en hacerlo, y la mezcla de sensaciones creo que respondía también por la responsabilidad de hacerlo, de estar tan cerca de la historia. Nada de lo humano me es ajeno, puedo entender esto, realmente, me pongo en la piel de esa persona y puedo interpretar, Franco fue de una gran guía para actuar y animándome para que pueda hacer cosas más allá del guion y lo que me proponía. Fue fuerte transitarlo como algo propio.

Es la primera vez que el cine argentino toca un tema así desde un hombre… Que se esté contando, en términos de ficción y entretenimiento, vuelve a este drama más único, ver que esta violencia, abuso, ya no pasa por si sos hombre y mujer, creo que la película abre muchas cosas interesantes

—¿Qué te gustaría que pase con la película?

—Ojalá que la vea la mayor cantidad de gente posible, no se habla de esto en nuestro cine, en nuestra cultura, está bueno que circule, que se vea, genere debates, que sea accesible, es una película abierta.