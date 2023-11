Esteban Sapir: “Hace meses que estoy desarrollando un nuevo proyecto”

Dedicado a su productora publicitaria La doble A hace años, el realizador Esteban Sapir fue uno de los grandes protagonistas de la edición 38 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Con Picado Fino y La Antena, solo dos películas, logró imponerse como uno de los exponentes del cine argentino.

En diálogo con Diario Hoy, cuenta detalles de su presente y promete volver en breve a ponerse tras las cámaras para la pantalla grande.

—¿Cómo recibiste la invitación del festival?

—Me convocó Pablo Conde ya hace bastante y me dijo que tenía muchas ganas de volver a pasar Picado Fino en el festival. Hablamos por este año y bastante el año pasado y, bueno, la idea de alguna manera de hacer una restauración de la película, cosa que no se pudo hacer del todo. Pero sí hice una copia en HD y le dije que tenía esa copia y que estaba muy buena. La vio y decidió hacer una retrospectiva, que es una retrospectiva de solo dos obras.

—Pero son dos películas fundamentales para nuestro cine… Hace poco tuve la oportunidad de ver Picado Fino en la tele y, más allá de la imagen, uno la ve y no perdió vigencia , ¿sabías que tal vez en ese momento en que la hacías ibas a hacer una obra que iba a permanecer en el tiempo?

—La verdad que no. Creo que es como vos decís que bueno, uno por ahí hace pocas cosas, pero si lo que hace perdura y si de alguna manera sobrevive al tiempo está buenísimo. Y como que valió la pena, porque las dos películas son dos obras muy personales y particulares, y también fueron producidas de manera, no como se producen en general, la mayor parte de las películas, para mí. Son como obras hechas un poco por una necesidad propia de filmar y de filmar ciertas temáticas que un poco también son universales. O sea que no tienen que ver con Argentina, específicamente, o con nuestra vida de todos los días, sino que tiene que ver en general con las circunstancias, ¿viste? Que pueden ocurrir en muchos países, en muchos lugares y sobre todo tienen esta cosa un poco abstracta. Sobre todo un poco más hablando de La antena, que es una película muy abstracta.

—En La antena hablabas de la comunicación, el poder, y muchas cosas más…

—La voz un poco de las personas, o esa mirada, o esa opinión personal. Hoy los medios ya se apropian de todas las opiniones, o sea, hay una apropiación, ¿no?, de las palabras y de las voces. Un poco lo que pasa con Internet, lo que pasa con nuestros datos que ponemos todos o lo que pasa con esto de la inteligencia artificial. Es cada vez peor y ya hay como una inteligencia que ya sabe lo que piensa cierto grupo etario, ciertas personas que viven en tal o cual lado, saben lo que te gusta, dónde vas, etcétera. Entonces hay como una cosa de apropiación, digamos, de este mundo hiperinformado, hipercomunicado, entre comillas, con tanta comunicación, tantas palabras, tanta ida y vuelta de datos. Creo que lo que provoca es justamente lo contrario, el ruido permanente, entonces creo que está bueno. Yo no sé cómo será, porque hace mucho que no veo la película y hacerlo con gente me emociona un poco. Agradezco mucho la posibilidad del festival, de haberme invitado y, de alguna manera, homenajear esta obra tan chiquita.

—Me decías esto de que, bueno, vos cuando hiciste las películas tenías como el impulso, la necesidad de filmar, ¿no volvió ese impulso o a esa necesidad, esas ganas?

—Volvió, volvió, pero también volvió la necesidad. Actualmente, tengo una productora con un socio, La doble A y me dedico a hacer publicidad. Hago comerciales, videoclips, la verdad que eso me ocupa mucho tiempo de mi día a día, pero ahora y no a raíz específicamente de esta invitación, si no ya hace meses atrás que estoy desarrollando como un nuevo proyecto otra vez. Ahora, sí. Tengo la necesidad y el, de alguna manera, querer dar una vuelta de página y volver a hacer ficción, volver a hacer algo de ficción y ojalá lo logre. Es un muy lindo proyecto, así que estoy un poco con ese proyecto y con esas ganas.