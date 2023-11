La confesión de Anne Hathaway

La actriz y modelo Anne Hathaway tiene una familia hermosa y una carrera prominente, pero ha recibido más de un consejo que la ha dejado pensando. Esto lo afirmó en una entrevista que dio de forma reciente en la que también hizo un resumen de los casi treinta años que lleva sobre los rodajes y los flashes de Hollywood.

La nota fue para un medio de alcance internacional del viejo continente y allí afirmó que estaba en su mejor momento personal como también en el profesional.

La chica, nacida en Brooklyn, aseveró que cuando empezó, muchos colegas le decían: “Cuando comencé, cuando era niña, me advirtieron que mi carrera se desplomaría a los 35 años, que es algo que sé que enfrentan muchas mujeres”.

Sin hacer caso a lo dicho, sostuvo su carrera y la forjó: “Lo que ha cambiado para bien en estos años es que las mujeres tienen carreras más largas en pantalla, lo que me parece fantástico. Por supuesto no es que sea para hacer una fiesta, alguien me dijo el otro día que hay mucho para celebrar y hay mucho para arreglar”.

Con relación a su familia, la diva tiene un matrimonio con un diseñador de joyas y dos hijos chicos: “Mi familia tiene necesidades y una necesidad de los niños es poder definir sus propias vidas”.