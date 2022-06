Eugenia Guerty: “Vamos a seguir haciendo Tarascones hasta que no nos tengamos que pintar más las arrugas”

Tarascones, de Gonzalo Demaría, con dirección de Ciro Zorzoli, es una comedia negra, con cuatro amigas intentando resolver un “crimen”, que se convirtió en una de las propuestas más celebradas, hace años, de la cartelera teatral argentina.

Protagonizada por Paola Barrientos, Alejandra Flechner, Susana Pampín, y Eugenia Guerty, con funciones a sala llena los martes y sábados a las 20 en el Teatro Met Sura de la Ciudad de Buenos Aires, el regreso de la obra fue la oportunidad para hablar con Guerty, Estela en la obra, quien además vive un gran presente con éxitos en su haber como Granizo, Toc Toc y No me dejes así y proyectos por venir.

—¿Cómo fue volver con la obra y en esta sala tan linda?

—Es una fiesta, estamos el equipo y la cooperativa felices, porque además de que amamos hacerla, disfrutamos entre función y función todo lo que hay que hacer, de organizar todas las cosas que hay que hacer hasta llegar a ese momento. Estamos súper contentos, la obra es divina, el escenario tiene boca ancha, está como expandida hacia los lados, dándole el aire que necesitaba, guardada en un depósito hasta que surgiera una oportunidad como esta, que en realidad iba a ser en mayo de 2020, pero se postergó hasta ahora. Y hay algo como de la maduración de las obras que es fascinante, por eso cuesta tanto, ciclos cortos en el Estado, que duran dos meses, y yo considero que en ese tiempo recién empieza a suceder otra cosa. La obra es una propuesta original del Teatro Cervantes, la hicimos un tiempo, después fuimos de gira por el país, que antes era más frecuente, ojalá vuelvan pronto a hacerlas con ese ímpetu. Nosotros continuamos un tiempo vinculados con el teatro y luego hicimos una apuesta de hacer todo de nuevo, construyendo, arriesgando, porque somos conscientes que es de esas obras que pocas veces pasan en la vida, y por eso lo queremos y cuidamos al espectáculo.

—Estuviste y estás en varios éxitos, ¿cómo elegís las propuestas?

—Con No me dejes así hice como un posgrado en repetición, algo fascinante, porque nada se repite, como los días de la vida, lo mismo en el teatro, y uno elige estar ahí porque es un momento de alegría, y nada se repite, aunque sea mínimo lo que varía, que es a la vez mínima y máxima. Yo no he hecho tantas obras como otros intérpretes, pero las que hice las hice mucho tiempo y eso me gusta mucho. Cuando una obra termina rápido me da lástima, o cuando también siento que algo se puso bueno y está por terminar. Y con Tarascones ya dijimos que la vamos a seguir haciendo hasta que no nos tengamos que “pintar” más las arrugas.