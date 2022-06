Nazarena Vélez: “Tengo muy claro lo que quiero hacer arriba del escenario”

Mañana a las 20.30, en el teatro La Nonna (3 y 47) se presentará Me enamoré de vos, protagonizada por Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, con dirección de Diego Pérez, una obra que habla de la convivencia y la vida en pareja con humor y muchas risas. Para saber más de la propuesta dialogamos con Vélez a horas de volver a La Plata.

—¿Cómo surge la idea de Me enamoré de vos y de llevarla por varios lugares del país?

—Surgió en el verano, fuimos a Las Grutas y después de trabajar con el Bocha (Caamaño) y viendo que nos fue muy bien, pensé por qué no producirla y ponerle mi toque a la comedia y llevarla a todo el país, siendo que venimos de esta pandemia tremenda y hace rato que no actuaba ni salía de gira.

—¿Por qué decidiste volver con este texto?

—Yo tengo muy claro lo que quiero hacer arriba del escenario, tenía en claro que quería hacer una comedia, divertida, con stand up, porque más allá de que tiene una historia de amor, muy bien dirigida por Diego Pérez, tiene stand up y no fue tan difícil, le pusimos mucho de nosotros. También tenemos un director que es hermoso, maravilloso, que entiende la comedia como nadie y fue muy fácil todo.El personaje tiene bastante de mí, con una personalidad importante, parecida a la mía, bastante decidida, tiene mucho de mí.

—¿Cuál es el secreto para trabajar con tu pareja? Muchos dicen que no se puede…

—Sí se puede, depende de quién sea tu pareja, claro que si es un estúpido que te la va a complicar, es difícil estar las 24 horas con él, pero no solo en el trabajo, en la vida. Santiago, primero, es un actor increíble, que la tiene clarísima arriba del escenario, y pasarla bien para mí es fundamental, porque tengo que hacer una movida, dejar mi casa, mi familia, mis hijos. Es muy importante quién sea mi compañero, laburar con él es increíble, porque es un gran actor, lo amo profundamente, lo respeto, nos entendemos con una mirada, nos conocemos, es una gira muy placentera para mí.

—La gente volvió al teatro…

—Teníamos necesidad, de salir, de pasear, de divertirnos, entretenernos, el teatro es arte, nos conecta con muchas cosas que tuvimos dormidas este último tiempo.

—¿Cómo coordinás con todo lo demás, teatro, televisión, familia?

—Es un gran año de laburo, pero también mi hijo de 11 años que va al colegio todos los días, hay que prepararlo, Barbie me da una gran mano, es como una segunda mamá para Titi, eso lo hace más fácil, pero me la arreglo. Trabajo desde los 14 años y puedo coordinar todo, la tele, el teatro, la familia, me la arreglo muy bien.

—En LAM encontraste un tono muy particular para tus participaciones, mucho más tranquila que otras ­angelitas…

—Increíble decir eso, que yo sea la más tranquila de todas (risas). Tiene que ver con un momento de mi vida, así estoy yo hoy, relajada, dándole importancia a lo que realmente quiero darle importancia, estoy en un momento muy tranquilo de mi vida y creo que eso se refleja también en la tele.

—¿Expectativas por venir a La Plata? ¿Por qué te tienen que ir a ver?

—Porque se van a divertir, se van a sentir reflejados, con mi personaje o el de Santiago, si estás en pareja o no, se van a reír desde el comienzo hasta el final, se van a olvidar de todos los quilombos, conectándose con algo positivo de la comedia. Hago hincapié en el humor y el director, porque todos los que conocemos a Diego sabemos lo gracioso que es, lo inteligente, tiene un humor inteligente y divertido y esta es una comedia redonda para pasarla bien, conectar con algo mucho más positivo desde un lugar lindo y divertido y desde un tema universal como las parejas, es una comedia romántica con mucho humor que les va a encantar. No se lo pueden perder, es un planazo, lo digo como productora, la súper recomiendo.