Nacida en Bernal, Camila Iacono comenzó sus estudios universitarios especializándose en la carrera de Abogacía. Allí trabajó y decidió continuar en material penal. Sentó precedente tras sus incursiones y la denuncia que realizó contra el expresidente Donald Trump por delitos de lesa humanidad cometidos en el primer tiempo de la pandemia imperante del coronavirus. Como bien sabemos, esta cambió la vida tal como la conocíamos e impulsó un freno en el universo.

Ahora la mujer también recorrió las aristas de la literatura y es por ello que lanzó su primera obra llamada Faustine. Se trata de una novela romántica que transcurre en otro momento histórico. Además, llegó la segunda parte de esta pieza mientras que está inmersa en otras producciones que prontamente saldrán a la luz.

En diálogo con este multimedio, la mujer reveló los detalles de su interesante recorrido.

—¿Bajo qué circunstancias decidiste comenzar a abocarte a la escritura? ¿Qué herramientas aparecieron en juego?

—La escritura y la lectura son mi pasión y cable a tierra desde que tengo memoria, pero por circunstancias de la vida, me aboqué a mi vocación que es el derecho, es decir el ejercicio de la abogacía. Gracias a la pandemia, como mi trabajo se detuvo en razón a ello, pude dedicarme a escribir y animarme a incursionarme en este mundo, que jamás creí, a pesar de mi gusto e interés, que lo haría. Faustine nació literalmente por un sueño que tuve, lo escribí y de ahí en más no pude frenar mi imaginación. Jamás pensé que iba a disfrutarlo tanto. Una gran amiga, Milena, dice que los libros hacen viajar, desde mi costado personal lo sentí así, escribir un libro es un viaje de ida.

—¿Qué tiene de especial el género de la novela? ¿A qué paradigmas adherís desde la escritura?

—El género que elegí no es otro que el romántico e histórico. Sucede que es con el que me siento cómoda escribiendo, eso tiene un poco de mi personalidad, dado que soy una romántica empedernida. Asimismo, también, un poco de lo que disfruto leer y abordar que es la historia. Me gusta pensar que aquellos que leen mi novela puedan sentirse identificados con algo que vivió o vive en su vida, pero con el toque mágico, las tradiciones, modos y belleza de esas épocas tan ricas e interesantes.

—¿Qué tomás de la abogacía para tu rol como escritora? ¿Apelás a herramientas de allí?

—Considero que solo adopté la determinación, la perseverancia, lo detallista y la prolijidad. Puedo decir que son las dos caras de mi moneda. Ejerzo con la misma pasión y dedicación que con la que escribo, pero eso es un rasgo más de mi personalidad más que de la influencia de la abogacía a la escritura. Tal vez, no descarto la posibilidad que, en algún momento, me incursione en otro género, como pueden serlo el policial o el misterio, para escribir. De esta manera, ahí sí podría combinar lo que mi profesión me da con la pasión de escribir.

—¿En qué otros proyectos estás inmersa? ¿Cuáles son los detalles que podés brindarnos?

—De momento, solo quiero finalizar y enfocarme en Faustine (la trilogía). Por otro lado, tengo en mente dos libros más del mismo género, pero suceden en otras épocas y lugares. También estoy embarcándome en otro proyecto literario, de otro género, de la mano de un colega y de una amiga periodista.