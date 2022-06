Mario Uribe llega a La Plata

Bajo el contexto de una obra de humor, Mario Uribe se presentará este 3 de junio con un show de humor llamado Buena Petroka.

La cita obligada será a las 21 y tendrá lugar en el teatro La Nonna, que está ubicado en 3 y 47.

En diálogo con este multimedio, el humorista presentó los detalles del espectáculo.

—¿Cómo vivís este momento en el que estás inmerso en una gira nacional?

—La verdad que es un momento que vivo con mucha alegría, felicidad, esa que uno siente cuando está empezando a cumplir un sueño... Por momentos con un poco de ansiedad y con muchísima expectativa siempre en cada show, en cada nuevo video que posteo en mis páginas. Lo vivo con un gran agradecimiento a la gente que lo hizo posible, que compartió los videos y que se acerca al teatro.

—¿Cuáles son los detalles que podés revelar en relación a la puesta en escena?

—El show Buena Petroka arranca con un momento de stand up, en el cual le cuento al público quién soy, de dónde vengo, les hablo de mi infancia, de mi crianza en el Alto Valle, de la fruticultura que es una actividad típica de acá de esta zona. Les cuento cómo cambió un poco mi vida después de la viralización del personaje.

Y después obviamente la gente está aguardando la llegada del embajador del oro negro, el petroka... Que llega con todo su esplendor y fanfarria al escenario, trae anécdotas no solo de su vida en su casa, sino de los días en el campo, en el laburo. También hay un momento de música en vivo en el show, con una guitarra sobre el escenario y amplificadores, además de algunas sorpresas que el público va a ir conociendo a lo largo del espectáculo.

—Con un extenso recorrido en este género, ¿considerás que es difícil hacer humor?

—No sé si es difícil hacer humor o no, por ahí depende de los valores o los límites que cada humorista tenga, hay cosas que años atrás causaban gracia, al menos para algunos y a otros no tanto. Algunas temáticas hoy directamente no se abordan en los escenarios. También depende del espectador, al principio me pasó que algunos trabajadores del petróleo se sentían ofendidos y burlados por mi personaje, y por ahí tuve que pasar situaciones en las que me insultaban o amenazaban a través de las redes, pero el personaje está hecho como una especie de homenaje al laburante del petróleo, no está hecho desde la burla o menosprecio. De hecho el show en el teatro es apto para toda la familia y han ido muchos niños a ver el show en la temporada en Las Grutas, si bien abordamos temas del contexto sociocultural de nuestra época, no hay ofensas ni intención de ofender.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra al show?

—Primero recomendaría ir porque hace falta reírse y es hermoso pasarla bien, tenemos la seguridad de que les va a gustar, estamos muy contentos por la respuesta del público así que no se lo pierdan. Segundo, porque además de reír vamos a poder conocer un poco de la idiosincrasia del laburante patagónico, les llevo, con las historias, un poco del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, van a haber sorpresas sobre el escenario y música.

Pero lo más importante, vayan porque Petroka está más seco que sobaco de momia con antitranspirante, ¡y necesita biyuya!