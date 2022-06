Gran Casino irrumpe en la escena del rock and roll

Gran Casino es una banda de rock and roll nacida en el sur del Gran Buenos Aires. La integran Gera Pruneda en voz y guitarra, Leo Acuña en batería y coros, Eric Trepol en bajo y Joel Macera en guitarra.

Todos ellos tienen un recorrido previo en bandas de distintos géneros como Transformados, Los Cebados y Las Culebras, entre otras. Pero hoy, con la experiencia del trayecto, se reflejan en este proyecto que quieren mostrarle al mundo.

En palabras de la banda, su música está compuesta por estructuras originales y “la música recoge influencias de grandes artistas del rock, blues, funk y soul. Las bases repletas de groove y un peculiar tejido de guitarras, llevan la obra al clímax perfecto en las presentaciones en vivo”. Respecto a las letras de las canciones, la banda las define como “llenas de desesperanza, conviven con el desamor, los vicios, la sexualidad y la política de una manera desgarradora y nostálgica. Reflejan lo impredecible del mundo urbano y posmoderno”.

En mayo de 2022 lanzaron su primer single llamado Soho caliente, logrando una buena recepción por parte del público, que con una lírica pregnante y los extraños fundidos de guitarras que se aferran a una base sólida, interpretan el modo “vieja escuela” del rock and roll en su máxima expresión.

“Esta obra resume con impacto y crudeza la idea artística de la banda, posicionándonos como uno de los proyectos emergentes más prometedores del género”, afirma la banda. La canción fue grabada de manera independiente en Sound Tools Records y fue producida y mezclada por Gera Pruneda.

La banda apuesta a una experiencia estética durante sus performance en vivo, atravesando diferentes climas y estados. Su sonido particular está marcado por una fuerte impronta de los años 70 y principios de los 80.

Los integrantes de Gran Casino conversaron con este multimedio y brindaron detalles sobre la banda y los proyectos en los que se encuentran trabajando.

—¿Cómo surgió Gran Casino? ¿Quiénes componen la banda?

—La banda surgió en el año 2019, en el sur del Gran Buenos Aires, como un proyecto para hacer valer el género ante la falta de exponentes de rock and roll. En un principio estuvo compuesta por Gera Pruneda en voz y guitarra, y por Leo Acuña en batería. Tiempo después, con Eric Trepol en bajo y Joel Macera en guitarra, se llegó a la formación ideal.

—¿Cuáles son las influencias musicales de la banda? ¿Cómo definirías el estilo musical de Gran Casino?

—Nuestras influencias vienen de las entrañas del rock and roll clásico como The Rolling Stones, Chuck Berry, Lou Reed, Keith Richards & The X-Pensive Winos. La búsqueda del sonido de la banda es mayormente por el lado del rock y el blues, pero también pasando por el funk y soul, el repertorio pasa por diferentes estados de ánimo y de climas, las estructuras se destacan con respecto al común denominador del rock and roll básico con sonidos particulares que remontan especialmente a la época del 78 y al 81 de los Rolling Stones, Mark Knopfler y Rod Stewart, produciendo tejidos de guitarras con modulaciones y efectos, y una gran base sólida llena de groove.

—¿En qué proyectos están trabajando? ¿Tienen fecha prevista para próximos lanzamientos?

—Recientemente acabamos de sacar nuestro primer single, Soho caliente, el cual muestra el lado salvaje y crudo de la banda y que tuvo buena repercusión en los oyentes. Ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales y estamos trabajando en lo que será el segundo sencillo donde se verá la otra cara de la banda, un material cálido donde completamos nuestra versatilidad.

—¿De qué tratan las canciones?

—Las canciones hablan de historias reales, muchas de ellas conviven con el desamor, los vicios, la sexualidad y la política de una manera oscura, desgarradora y nostálgica. Tratamos de reflejar la cotidianidad y lo ­impredecible del mundo urbano y posmoderno.

—¿Cuáles son las próximas fechas de presentaciones?

—Luego de lo que fue el debut de la banda en Zadar Club de Wilde, y en el legendario bar platense Pura Vida, vamos a tocar el viernes 10 de junio en la plaza San Juan Bautista de Florencio Varela, a las 19.