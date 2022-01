Ex-Colorado: “Es un disco conceptual y liberador”

Durante una charla con diario Hoy, el artista Ex-Colorado presenta su disco titulado Lo bueno del tiempo y las decisiones.

—¿Bajo qué circunstancias nace tu proyecto solista?

—Desde que dejamos de tocar con Go-neko!, en el año 2013, estuve participando en varios proyectos musicales donde hacía mi aporte musical desde la guitarra o el bajo; pero en el 2016 sentí la necesidad de tener mi propio proyecto para volcar todas las ideas musicales que tenía en mente y también empezar a transitar el camino de escribir letras para esas ideas, ya que siempre me manejé en el terreno de lo instrumental. En 2017 saqué mi primer disco Siete mares, el cual hice todo en solitario y a partir de allí Ex-Colorado se fue consolidando. Omni, Vivir de sueños y Pero no te olvides que son los tres singles adelanto que salieron entre octubre y noviembre del año pasado. Creo que sintetizan el universo sonoro del disco, donde se puede ir desde el dance rock psicodélico de Omni hasta la balada en clave dreampop de Vivir de sueños, pasando por el indie rock de guitarras de Pero no te olvides que.

Pasaron un montón de sensaciones desde que empecé a trabajar en el disco allá por el 2019: alegría, tristeza, desamor, pérdidas, desapego, esperanza y una pandemia de por medio. Es un disco conceptual, liberador y haciendo honor a su nombre Lo bueno del tiempo y las decisiones llega en el momento correcto. Sale el 18 de febrero y lo vamos a presentar por única vez en el año en La tangente, el sábado 26 de febrero, junto a Perro Fantasma que vienen desde Rosario. Será una noche única e irrepetible para poder escuchar todo el disco tocado en vivo.

—¿Qué opinión te merece esta forma de lanzamiento de canciones sueltas e inherentes clips?

—Si los singles tienen una coherencia y un hilo conductor con el proyecto o álbum, me parece que está bueno como forma de adelantar un disco. Además el formato single existe desde los años 50, pero últimamente la industria discográfica y las plataformas digitales priorizan canciones sueltas por sobre un álbum. Personalmente prefiero escuchar discos completos y este es para escucharlo completo, porque tiene un concepto y una coherencia entre las canciones.

Dentro del ámbito musical donde estoy involucrado desde hace varios años siempre encuentro nuevas propuestas interesantes para escuchar y bandas que siguen transitando su mismo camino sin traicionarse a sí mismos, pero también noto una bajada de línea donde lo más importante es cuántas reproducciones y seguidores tenés o en que playlists estás para que tu música sea tenida en cuenta y divulgada. Esa dinámica hace que una de las principales ideas del espíritu de la música independiente, la de hacer la música que te gusta por fuera de lo que te impone la moda del momento, se vaya lavando cada vez más y a su vez pierda toda su contracultura.

Las letras se basan principalmente en cuestiones existenciales que nos rodean y que nos interpelan constantemente. Las melodías surgen por lo general de la guitarra o de algún sonido interesante de sintetizador que me dan una base para sumar ritmos, capas y texturas sobre esa melodía principal.