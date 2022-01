Britney Spears demandará a su hermana

Después de luchar contra la adicción a las drogas y lograr recuperar su independencia, Britney Spears retomó las riendas de su vida. Ahora administra su dinero, toma decisiones y se comprometió con su novio. Además no descarta ser mamá por tercera vez. Sin embargo, todas las acciones que logró se vieron opacadas porque su hermana menor Jamie puso manos a la obra para escribir un libro autobiográfico titulado Las cosas que debería haber dicho, donde da cuenta de las intimidades familiares.

Es por ello que el abogado de Britney, Mathew Rosengart, intimó a la hermana a través de una carta documento para que termine con los rumores y especulaciones, que reza: “Si usted no lo hace y continúa con la difamación, Britney se verá obligada a considerar y tomar las acciones legales oportunas”. Asimismo continúa: “Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus seguidores están sorprendidos al ver cómo la ha vuelto a explotar para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”.

Es sabido que, si bien Jamie se mantuvo al margen de la vida escandalosa de la familia, también vivió gracias al dinero que ingresaba. Es más, firmó un contrato grande para poder editar su libro y también ejerció como actriz en series para la televisión norteamericana. Además fue mamá muy joven, por lo que se mantuvo por fuera de los líos familiares.

Por último, Jamie también visitó el programa Buenos días, América, un magazine de Estados Unidos, y allí dio su versión de los hechos respecto de la internación de Britney y la disputa legal por su curatela.