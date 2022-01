A los 74 años, falleció el cantante y actor Meat Loaf

Meat Loaf, el cantante y actor estadounidense ícono de la balada y el hard-rock que saltó a la fama en los 70 con su álbum "Bat Out of Hell" y que participó en filmes, series y musicales, falleció ayer a los 74 años por causas que no se dieron a conocer.

"Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso", apuntó su familia en un comunicado sobre la despedida del artista que en seis décadas vendió más de 100 millones de discos y protagonizó más de 65 películas.

La muerte de Marvin Lee Aday, tal era su nombre real del nacido en Dallas, Texas, en 1947, llegó menos de un año después de la de su socio y colaborador musical de toda la vida, Jim Steinman. Junto con el pianista, compositor y productor, dieron vida a éxitos rotundos como “Bat Out of Hell”, que vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo y se mantiene en el cuarto puesto de los álbumes más vendidos de la historia.

Juntos pergeñaron el que sin lugar a dudas haya sido el hit más grande de su trayectoria conjunta: “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”, que integraba el disco de 1993 “Bat Out of Hell II” y que el año siguiente le reportó a Aday el Grammy a mejor performance vocal en solitario.