El director Peter Bogdanovich muere a los 82 años

Este jueves, a los 82 años, falleció por causas naturales Peter Bogdanovich, aclamado director de cine, selecto miembro de la camada de cineastas pertenecientes a la oleada del Nuevo Hollywood, junto a Brian De Palma, George Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, entre otros.

A lo largo de su carrera Peter Bogdanovich realizó más de veinticinco películas de ficción y documentales.

Varias de sus producciones fueron reconocidas por la crítica y fue nominado al Oscar por Paper Moon, en tanto, The Last Picture Show recibió ocho candidaturas, entre ellas la de mejor director.

Bogdanovich no se detuvo en un solo género de películas: fue un amplio realizador de films, con historias que van desde el thriller hasta la comedia romántica.

Además, el cineasta también se especializaba en otras áreas: fue periodista e historiador de cine. Entre sus crónicas sobre el séptimo arte podemos encontrar el libro "Who the Devil Made It: Conversations With Legendary Directors" y, más recientemente, "The Plot Thickens", un podcast dedicado a películas y cineastas.