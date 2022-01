Radhu: “Yo soy un intermediario de la cultura argentina y del idioma español”

Radhu se define como “el único cantante rumano de cumbia”. En su disco de ritmos latinos y baladas románticas titulado Puro amor, que fue grabado en nuestro país, incluye un homenaje a Gilda con la reversión del célebre tema No me arrepiento de este amor y temas de su propia autoría. Es un enamorado de la música latinoamericana, ama ver bailar a los europeos. Así habló con este medio.

—¿Qué es lo mejor que te dejó tu trayectoria como músico?

—Lo más importante para mi es la alegría de mi público y la felicidad, los resultados. Lo más bonito de mi trayectoria fue cuando tuve mi primer concierto en México y ahí un chico y una chica se conocieron, se casaron y hoy tienen un hijito. Imagínate que gracias a mí, gracias a mi música se conocieron y nació un ser humano. Eso fue para mí lo más importante. Pero hablando de la trayectoria que realicé, me hace feliz ver cómo la gente de culturas tan diferentes de Europa cantan en español, bailan la cumbia argentina. Yo soy como un intermediario de la cultura argentina, del idioma español. Me encanta, doy gracias a Dios de darme la oportunidad de tener tan buenos resultados gracias al apoyo de todos ustedes.

—¿En qué se encuentra tu carrera en este momento?

—En este momento estoy contemplando, buscando en mí nuevos sentimientos, y gracias a eso hacer nuevos mensajes para hacer nuevos temas. También estoy en promoción de mi nuevo disco y entrevistando, hablando con la gente, con la prensa. Estoy promocionando el segundo tema de mi disco, que se llama Puro amor y fue hecho en la Argentina.

—¿Estás trabajando en nuevo material?

—Para mantenerte como artistas no es necesario solo manifestarte, sino también buscar nuevos sentimientos, nuevas ideas y tratar de estar en contacto con tu público. Y siempre la idea es regalarles mensajes positivos, guiando al público, preparándote para ellos, porque el público merece un artista preparado. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Nada especial, siempre hablando de mis nuevos proyectos. La prensa responsable me da una mano para llegar al corazón del público y hacer una sociedad más sana.

—¿Cómo nace tu interés por la cultura latina?

—Un colombiano que hace Cantando por un sueño en Rumania me descubrió cantando temas de Julio Iglesias y Ricky Martin, entre otros. Me aconsejó que interpretara un género que desconocía, entonces me regaló un disco con el estilo que le gustaba. Así me enamoré de la cumbia argentina. De esta manera me convertí en el único rumano que interpreta este perfil. La cultura latinoamericana me interesó mucho y me fascinó el idioma español.