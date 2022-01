Thelma Fardin, internada por causas que se desconocen, ya fue dada de alta

Thelma Fardin ingresó este lunes de urgencia al hospital Pirovano, en donde permaneció internada durante tres días. La noticia se conoció ayer, cuando la actriz recibió el alta médica y regresó a su casa.

Las causas por las que Fardin tuvo que acudir a cuidados en ese centro de salud no son claras, ya que de manera oficial no hay ningún tipo de información. Fue el periodista Sebastián Perelló Aciar, conocido como Pampito, quien reveló en el programa Mañanísima (emitido por Ciudad Magazine) que la ex Patito Feo había sido internada.

Según Perelló Aciar, las causas serían intoxicación por medicamentos. “Esto fue el lunes por la noche, aproximadamente a las 22. La ambulancia para Thelma llegó de urgencia a su domicilio, pero es importante aclarar que no tiene riesgo de vida y que el diagnóstico es intoxicación medicamentosa”, dijo Pampito.

A finales de noviembre, Fardin sufrió un pico de estrés luego de declarar en el juicio que se lleva adelante por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, a quien denunció hace casi tres años. El hecho correspondiente había ocurrido en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira televisiva Patito Feo.

En ese entonces, luego de dar su testimonio ante los jueces, la actriz, visiblemente afectada, afirmó: “Estoy muy cansada, muy contenta y orgullosa de que hayamos podido, no solo yo sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la Justicia”.

“Ya pasó. Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, lo hice. Hoy vine y me saqué esta mochila que se la dejo a la Justicia, quiero tener confianza en la Justicia”, agregó.

En tanto, las audiencias para juzgar a Juan Darthés, que se llevarán a cabo en Brasil, fueron postergadas para fines de enero, motivo por el que se retrasará toda la resolución del caso.