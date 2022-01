Magui Bravi, la scream queen platense

Después de La forma del bosque, estrenada recientemente en cines, y del paso del filme por los festivales internacionales de Cannes, Sitges y el Festival Rojo Sangre, Magui Bravi se encuentra filmando la secuela de Los olvidados, en locaciones de Azul y Epecuén, provincia de Buenos Aires. Con ella hablamos para saber más del proyecto y de Tú, de Amin Yoma, que aún no llegó a los cines.

—¿Qué se siente ser una de las scream queens de Argentina?

—Es muy loco eso, porque yo no lo había pensado, son como nombres que pone la gente dentro de ese género. No me lo esperaba, es algo que suena lindo, pero no lo esperaba. Igual a mí me toca más hacer gritar que gritar.

—Pero arrancaste así…

—Sí, un poco y un poco, pero está bueno cambiar; por eso es lindo permanecer en el mismo género pero hacer cosas diferentes, matices distintos.

—¿Cómo es volver a colaborar con los Onetti, referentes del género en el país?

—Cuando me llamó por primera vez Nicolás, había visto la primera parte de Los olvidados y quería trabajar con él. Había trabajado en propuestas que él produjo, pero no dirigió. Él es muy generoso, te deja contarle cosas que uno imaginó sobre el personaje y desde ahí trabajar juntos; te deja proponer mucho y él tiene un sello personal. Mantiene su equipo técnico, gente de Azul, Olavarría o La Plata y eso hace que haya buena onda en el trabajo y que salga todo más rápido.

—En plan de soñar, ¿cómo te gustaría seguir en el cine?

—Me gusta mucho hacer cine. No tengo un fin de mantenerme solo en el género, de hecho hice cosas en otros, como Los bastardos, que es un policial. Me gusta explorar y la meta es seguir haciendo cine, que me fascina.

—En muchas de estas producciones te tocó ha­blar en inglés, ¿eso complica la tarea de actuar?

—Mucho, para mí es un desafío siempre, por más que hablo inglés y tengo un coach con el que preparo los trabajos; en Los olvidados 2 mi personaje es bilingüe, pero por ejemplo en Las 100 velas tuve que hablar todo en inglés. Soy muy perfeccionista, me gusta prepararme.

—Delirando un poco, ¿con qué roles soñás?

—Me gusta mucho el personaje de Hilary Swank en Million dollar baby, esos personajes que muestran el camino del héroe, donde al comienzo no das ni dos pesos y después se prepara y la rompe: eso me gustaría. Es una búsqueda supercomprometida, llevando a tu físico a una exigencia que nunca tuvo; también algo de acción me gustaría.

—Tu participación en Los bastardos tal vez abre esa posibilidad…

—En ese policial mi personaje es una mujer que sufre violencia doméstica, no tiene mucho que ver, pero ojalá pronto suceda.

—Tenés pendiente de estreno también Tú...

—Ojalá pronto tengamos novedades. Mi rol es una mujer de otra época y eso ya era un desafío, porque es una mujer de los años 20 y luego tambiénn en el presente.

—¿Planes para 2022?

—Hay dos proyectos en cine muy interesantes, pero no puedo decir nada aún porque no tengo la firma. Hay algo en teatro, con baile, para vacaciones de invierno, y tener proyectos luego de todo esto que vivimos, es un montón.