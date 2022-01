Murió a los 102 años Clotilde Badalucco, la madre de Nacha Guevara

En la tarde del jueves se conoció una triste noticia: Falleció a los 102 años Clotilde Isolina Badalucco, mejor conocida como la madre de Nacha Guevara aunque hace tiempo que se encontraba distanciada de su hija. Pese a esto, mantenía una estrecha relación con Ariel del Mastro, el hijo mayor de Nacha, quien comunicó la triste noticia.

En una entrevista realizada hace unos meses, del Mastro había revelado que su madre estaba distanciada de su abuela aunque no brindó muchos detalles.

"No sé como madre, porque el otro día escuché que mi vieja no estaba muy de acuerdo, cosas que pertenecen a ellas y no creo que todo tenga que ser tan mediático, pero conmigo fue muy afectuosa, estuvo, entonces yo la quiero mucho, el día que se vaya me va a doler un montón”, contó muy conmovido del Mastro en referencia a la relación que tuvo con su abuela, pese al distanciamiento de Nacha con su madre, Isolina Badalucco.

Luego, en un programa de televisión, Nacha se encargó de develar por qué se encontraba enemistada con Badalucco, su madre.

“Tuve una madre maltratadora. Y en ese momento no tuve la fortaleza de enfrentarme a esa mujer, que era muy poderosa, y seguir mi camino. Y me sometí, lo que trajo como consecuencia un periodo muy difícil. La mejor manera que encontré para huir de la casa fue con una pareja", sostuvo la actriz.