Thelma Fardín: “Pagué, pago y espero dejar de pagar en algún momento un costo muy alto por la decisión que tomé”

Thelma Fardín rompió el silencio y, en una entrevista con Alejandro Fantino, confesó cómo se siente en estos días tan trascendentales en los que se llevan adelante las audiencias que forman parte del juicio contra Juan Darthés.

“Lamentablemente, mi vida ahora está signada por esto y necesito que termine, que llegue a una conclusión”, dijo.

“Hace tres años calendario que vengo batallando y tres mil años cuerpo”, explicó Fardín, y continuó: “No hay una semana en que no piense en esto, quizás en lo personal logro no estar enfocada, pero de repente el juez manda un escrito y yo soy alguien que necesita saber qué está pasando”.

Sin embargo, la intérprete destacó su decisión de denunciar a su excompañero de elenco: “Sin dudas, fue mejor haber transitado esto a no haberlo hecho, me endureció. Y tengo una sensación de mucha responsabilidad con las generaciones que vienen, de poder decirles: Yo te juro que hice todo lo que pude”.

“Sentía mucha culpa de no haberlo contado, porque vos ves que les sigue pasando a otras personas. Hay un documental que muestra cómo, si le hubieran hecho caso a la primera que habló, a otras no les hubiera pasado, y yo cuando lo vi me estalló la cabeza, sentí una responsabilidad y una culpa muy grandes”, afirmó.

Asimismo, Fardín admitió que a partir de estos hechos, se cerraron muchas puertas a nivel laboral. “Yo trabajo desde muy chica y conozco a mucha gente, que me quiere y que está en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema, a alguien que presentó una denuncia por abuso sexual”, explicó.

“Pagué, pago, y espero dejar de pagar en algún momento, un costo muy alto por la decisión que tomé”, destacó.