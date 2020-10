Facundo Gambandé: “Si sos feliz y te aceptás, ya está”

Facundo Gambandé dialogó con diario Hoy antes del estreno de Detrás del Arco Iris, que se verá hoy en TeatroPlay junto a Osvaldo Laport, Luisa Kuliok y gran elenco.

-—¿Cómo vivís esta situación extraordinaria?

—Al principio tenía un poco de locura, buscando alternativas para hacer cosas interesantes. Me llegó esta propuesta y como actor fue sumamente innovador encarar el proyecto en pandemia, ensayar por Zoom.

—Ustedes hacen algo distinto…

—Sí, el proyecto fue tomando forma a medida que pasaba el tiempo, pasamos por muchas instancias.

—¿De qué manera responde el cuerpo ante el hecho de actuar sin el público y en forma remota?

—Al principio era una incógnita, porque como actor cuando vas preparando todo necesitas del otro, del cuerpo, de lo físico, pero acá se relacionan todos a partir de videollamadas en sus casas, y ese era el vínculo que había que lograr.

—¿Te sorprende trabajar con íconos como Osvaldo y Luisa?

—Me pasa constantemente, gente con mucho oficio, y cuando los conocés, interactúas y los escuchás, lo tomás como un aprendizaje más. Osvaldo y Luisa son dos grandes actores y trabajar con ellos es un placer enorme.

—¿Qué opinás sobre la reposición de Educando a Nina?

—Muy feliz de que la gente se enganche de nuevo con la historia.

—¿Estabas con algún proyecto cuando empezó la cuarentena?

—Nada en particular. Tenía la expectativa por el estreno de la película, que narra una historia muy importante, cómo toma una familia cuando un hijo sale del clóset, y más en el interior, conozco por mi historia personal y amigos cómo se dan las cosas. A pesar del amor que se tienen, estas cosas vienen a incomodar vínculos.

—¿Se sigue viviendo de una manera trágica o con miedo?

—Sí, las nuevas generaciones vienen aggiornadas, pero hay que enfrentarse a las viejas que siguen viendo esto como un tabú. Cuando yo salí del clóset y hablé con mis papás, quería que entiendan que no tenían que sufrir ellos por algo que a mí no me hacía mal. Ya me había aceptado, y entendí que si sos feliz y te aceptás a vos mismo ya está.