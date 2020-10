“En El show de la menopausia nos divertimos junto al público”

Con 75 años y una vida dedicada a la actuación, tanto en la pantalla chica como en la grande, Marta González es un ícono del espectáculo en nuestro país. De todas sus batallas se levantó trabajando y la pandemia no es la excepción. Por eso, el próximo 11 de octubre a las 20 se estará presentando junto a Ana Acosta, Emilia Mazer, Claribel Medina y Ernestina Pais para hacernos reír con El show de la menopausia.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Los primeros tres meses fueron bastante complicados porque no salía ni a caminar. Entonces limpié y organicé mi casa, pero llegó un punto en el que ya no había qué hacer así que empecé con la adicción a las series y películas de Netflix, a los jueguitos del celular y la computadora, pero ahora ya estoy cansada de eso también, así que ¡menos mal que tengo el streaming!

—Encima venías de una temporada muy agitada haciendo El show de los cuernos…

—Hace 18 años que no paro. Con enfermedades y cosas en el medio, pero a Dios gracias siempre hice giras y temporadas.

—Ahora vas a hacer El Show de la menopausia vía streaming, ¿cómo surgió esa propuesta?

—La verdad es que a mí se me ocurrió la idea. Hace un mes tuve una pérdida muy grande, se fue Gerardo, mi hermano mayor, que fue como mi mentor. Él era todo. Y cuando se fue, me dije: ‘la única forma de salir de esto es laburando’ porque si no me metía en un pozo profundo muy grande y no me puedo dar ese lujo de estar deprimida. Si me deprimo me bajan las defensas y tengo muchos lados para que me ataquen.

—¿Qué nos podés contar de la obra para los que no la vieron?

—El show de la menopausia es una obra que hicimos durante tres años en casi todo el país. Ahora vamos a ser el primer elenco mezclado con el último para seguir la secuencia, y se suma Emilia, que es la única de las cinco que no la había hecho nunca. Tuvo mucho éxito y es una obra muy graciosa porque no solo se divertía el público, sino que también nosotras haciéndola. Y eso es algo que se nota y trasciende. En la obra cantamos y bailamos. Las canciones son muy hermosas porque son clásicos, todos muy para arriba, muy pegadizos, adaptados a la temática de la menopausia, es decir, con letras de las cosas que te trae la menopausia riéndote de vos misma. Es muy loco y muy atractivo para la gente.

—Venías de integrar elencos de mujeres muy exitosas, de carácter y empoderadas, ¿cómo es trabajar con ellas?

—Maravilloso. Creo que es muy machista decir eso de que las mujeres nos llevamos mal y además es una gran mentira. Nos apoyamos entre sí y yo puedo decir que a mí mis compañeras me salvaron la vida cuando me dio el ACV en el escenario.