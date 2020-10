Valeria Lynch: “Soy una artista de riesgo”

Con un vibrato definido, un timbre de voz claro, un amplio registro vocal y una potencia única, Valeria Lynch cautivó desde la primera vez que se subió a un escenario. Además, sus dotes actorales la posicionaron como una de las artistas argentinas más reconocidas de las últimas cuatro décadas. Como otros tantos músicos, debió reinventarse en este contexto. En diálogo con diario Hoy, habla de su actualidad y presenta su segundo show vía streaming, que será el sábado 10 de octubre a las 21.



—Ya tenés la experiencia de haber hecho un streaming en agosto, ¿cómo lo vivís y cómo te preparás?

—Estoy súper feliz y muy entusiasmada con mi segunda presentación bajo esta modalidad. Si bien la primera experiencia tuvo algunos problemas técnicos, se está trabajando para que este nuevo show salga de diez y que el público lo pueda disfrutar como se merece.

—¿Qué nos podés adelantar del evento y el repertorio?

—Mi primer streaming fue desde casa, pero sin mis músicos porque no había protocolo en Provincia. Ahora voy a presentarme desde un estudio de grabación, el show será transmitido en vivo y directo por la plataforma ArShowLive y va a estar toda mi banda. También va a estar como invitado súper especial Mariano Martínez, a quien bauticé el ‘hombre orquesta’, porque es un músico de alto nivel que me ayudó mucho en lo musical y lo admiro profundamente. Voy a cantar todos mis éxitos y además habrá temas reversionados que van a sonar como nuevos, baladas, rock y un segmento acústico muy intimista. Hay muchas sorpresas más que no puedo adelantar.

—¿Sentís que esta modalidad llegó para quedarse?

—Sí, nos brinda la posibilidad de mostrar nuestro espectáculo para todo el mundo de manera simultánea. En mi primer streaming se vendieron tickets en Estados Unidos, Italia, España y hasta Sudáfrica. Es maravilloso que podamos llegar tan lejos con nuestro arte, pero nunca va a reemplazar una presentación en vivo en un teatro donde se crea ese feedback con el público que es único e incomparable.

—En diciembre sacaste Rompecabezas terapia de rock y tenías un año repleto de fechas con ese último álbum, ¿cómo te afectó este contexto?

—Absolutamente, la pandemia me cortó toda la gira de presentación que tenía programada por todo el país y el exterior. Es una pena, pero es algo que nos sucedió a todos por igual, y que a los artistas nos afecta de manera radical.

—¿Cuál es el secreto para sostener una trayectoria de cuatro décadas con muchísimos discos y éxitos?

—No sé si existe un secreto. Creo que lo que hace que me mantenga vigente y reconocida por el cariño de la gente es que me renuevo constantemente, porque soy una artista de riesgo, me gusta jugarme por cosas nuevas y no quedarme en mi zona de confort. Eso hace que siempre tenga nuevas propuestas artísticas que el público recibe con mucho entusiasmo. A la hora de encarar un nuevo proyecto me meto de lleno en él, con la intensidad que me caracteriza, por eso que apuesto a sacar álbumes completos que tienen una identidad y un estilo que marca la diferencia con lo anterior.