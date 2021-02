Falleció Dustin Diamond, actor de Salvados por la campana

Dustin Diamond, actor conocido por su participación en Salvados por la campana, falleció en el día de ayer a los 44 años. La noticia fue confirmada por su representante: “Hace solo tres semanas Dustin fue diagnosticado de carcinoma. En ese tiempo, la enfermedad logró extenderse rápidamente por todo su sistema. La única piedad que mostró fue su ejecución rápida y aguda. Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso estamos agradecidos”. El actor era el único que no participaba del reboot del programa, dado el distanciamiento y diferencias que mantenía con el resto del elenco.